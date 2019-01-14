تنها راه توسعه کهگیلویه و بویراحمد توجه به حوزه فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هنرمندان استان با مدیرکل جدید صدا و سیمای استان گفت: مهمترین مسئله امروز استان توسعه نیافتگی است که این خود موجب بروز مسائل و مصائب دیگری نیز شده است.

اسلامی با بیان اینکه توسعه در دنیا با ارتباطات و فرهنگ شکل گرفته است، بیان کرد: هنوز اهمیت و نقش حوزه فرهنگ در توسعه و رشد جامعه برای بسیاری از متولیان و مسئولان ناشناخته است و کمترین توجه به حوزه فرهنگ و هنر در بحث اعتبارات می شود.

وی تصریح کرد: ما همیشه فکر می کنیم باید یک دولتی بیاید و ما را از توسعه نیافتگی نجات دهد و به این خاطر همیشه منتظر دولت و یا عامل بیرونی هستیم که کهگیلویه و بویراحمد را به توسعه برساند اما غافل از اینکه رهیافت توسعه موفق و پایدار، توسعه درون زاست و تا ما از نظر فرهنگی و سرمایه انسانی رشد نکنیم به توسعه در دیگر بخش ها نیز نخواهیم رسید.

اسلامی تاکید کرد: کلید توسعه سرمایه انسانی نیز در دست دستگاهای فرهنگی، هنرمندان و رسانه هاست و اگر این حوزه ها خود رشد یافته و یا در اولویت نباشند، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.

رئیس حوزه هنری استان همچنین با اشاره به اینکه هنرمندان درک بیشتری از مشکلات موجود در جامعه دارند، بیان کرد: جامعه فرهنگ و هنر با زبان تاثیرگذار هنر خود می توانند بسیاری از مصائب و مشکلات و آسیبها را درمان کنند.

اسلامی، هنر و طنز را دو عنصر درمانگر در شرایط کنونی جامعه دانست و گفت: جامعه ای که در آن امید و نشاط کمرنگ باشد جامعه ای ایستاست و امید و نشاط به عنوان دو عامل پویایی و تحرک در هر جامعه ای می تواند با هنر و طنز گسترش یابد.

وی گفت: هنرمندان در وضعیت کنونی جامعه برای بهبود وضعیت مطلوب و زیست بهتر نقش مهمی دارند و باید در این زمینه گامهای جدی بردارند.

اسلامی همچنین با بیان اینکه دوران گلوله جادویی و سوزن تزریقی در نظریه های ارتباط جمعی سپری شده است، اظهار کرد: به واسطه گسترش رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی قدرت نفوذ رسانه های سنتی کمتر شده و باید به دنبال روشها و شیوه های جدید در ارائه پیام به مخاطب بود.

رئیس حوزه هنری استان تصریح کرد: سرعت تغییر در جامعه بسیار زیاد است و رسانه استانی و دستگاههای فرهنگی و هنری باید خود را با این وضعیت تطبیق دهند و استراتژیی های جدید و کارآمدی اتخاذ کرده و راهبردهایی متناسب با این تغییر تدوین و عملیاتی کنند.

وی در پایان برهم افزایی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان تاکید کرد و اظهار داشت: صدا و سیما و حوزه هنری می توانند با تجمیع و جهت دهی به این ظرفیتها موجب رشد و تعالی فرهنگی استان شوند.