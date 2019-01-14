به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز استقلال از ساعت ۱۱:۳۰ و در دو بخش در کمپ امیراسپور برگزار شد.

فرشید اسماعیلی، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، سجاد آقایی، میلاد زکی پور و محسن کریمی در هتل محل اقامت تیم زیر نظر فیلیپ تمرین اختصاصی انجام دادند. سایر بازیکنان هم زیر نظر بیژن طاهری تمرین کردند.

وینفرد شفر با سرمربی نفت چی باکو که صدرنشین فوتبال این کشور است و در مجاورت تمرین استقلال حضور دارند با یکدیگر دقایقی به طور اختصاصی صحبت کردند.

قبل از شروع تمرین، سرمربی آبی پوشان دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و پس از صحبت های او بازیکنان زیر نظر بیژن طاهری، بدن های خود را گرم کردند.

اولین آیتم اختصاص به انجام کارهای هوازی و سرعتی زیر نظر میگوئل و فورکل بود که بازیکنان باید با پریدن از روی مانع و حرکت های سرعتی، آمادگی خود را به سرمربی تیم نشان می دادند. انجام برنامه های دفاعی و تاکتیکی هم در تمرین امروز گنجانده شده بود.

بازیکنان همچنین یک فوتبال درون تیمی انجام دادند و در بخش پایانی تمرین به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند.