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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۹

رقابت های جام یوفا فردا پیگیری می شود/ اوساسونا بخت صعود دارد

رقابت های جام یوفا فردا پیگیری می شود/ اوساسونا بخت صعود دارد

دیدار برگشت مرحله سوم رقابت های جام یوفا فردا شب با برگزاری 15 دیدار در نقاط مختلف اروپا پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا که هفته گذشته موفق شد تیم بوردو را درخانه این تیم متوقف کند در دیدار فردا از بخت بالای صعود به مرحله بعدی این رقابت ها برخوردار است. جواد نکونام هفته گذشته برای اوساسونا به طورکامل به میدان رفت.

تیم لیورنو که رحمان رضایی را به خدمت دارد در دیدار فردا کار دشواری را پیش رو دارد . این تیم در دیدار رفت با نتیجه 2 بر یک مقابل اسپانیول مهمان خود شکست خورده است.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیراست:
آلکمار - فنرباغچه
نانسی - شاختاردونتسک
بلکبرن - بایرلورکوزن
دینامو بخارست - بنفیکا
مکابی حیفا - زسکا مسکو
سلتاویگو - اسپارتاک
نیوکاسل - زولته وارژم
اوساسونا - بوردو
پاناتینایکوس - لانس
پاری سن ژرمن - آاک آتن
پارما - براگا
سویا - استوابخارست
آژاکس - وردربرمن
رنجرز- هاپوئل تل آویو
اسپانیول - لیورنو

کد مطلب 451269

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