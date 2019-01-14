تسهیلات ۲۰ میلیارد ریالی به متقاضیان ساخت بوم گردی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور روستایی و شورهای استانداری فارس، کمال پاک فطرت با اشاره به حمایتهای تسهیلاتی از روستاییان برای توسعه همه جانبه روستاها به ویژه در مبحث گردشگری، اظهار داشت: از محل تفاهمنامه سه جانبه بین بنیاد علوی، بانک سینا و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به متقاضیان ساخت اقامتگاههای بومگردی در فارس تسهیلات پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه اقامتگاههای بومگردی با سرمایهای نه چندان زیاد تاسیس میشود و در عین حال نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی ایفا میکند، گفت: بر این اساس هم اینک شاهد رشد فزآینده اقامتگاهها و استقبال مردم محلی از ایجاد این اقامتگاهها در نقاط مختلف استان هستیم.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس با بیان اینکه ۷۳ اقامتگاه بومگردی در استان فارس وجود دارد و تعداد متقاضیان ایجاد و تبدیل اقامتگاههای بومگردی در این استان رو به رشد است، اظهار داشت: از حدود ۵۰۰ روستای هدف گردشگری کشور، ۴۶ روستا سهم استان فارس است
پاک فطرت با بیان اینکه در سالهای اخیر تلاش زیادی در راستای نهادینه کردن صنعت گردشگری با تقویت بومگردی در روستاهای استان فارس شده است، عنوان کرد: در گذشته تنها چند شهرستان فارس دارای اقامتگاه بومگردی بودند اما در حال حاضر تمام ۲۹ شهرستان استان از این ظرفیت بهرهمند هستند به طوری که هم اکنون در دور افتاده ترین نقاط استان نیز فعالان گردشگری به ویژه جوانان خوش فکر و فعال در قالب این اقامتگاهها در حال خدماترسانی به گردشگران هستند.
وی بومگردی را اشتغالی نهفته در دل روستاها و فرصتی طلایی برای رونق آنها دانست و خاطرنشان کرد: واحدهای بومگردی روستایی و عشایری در استان یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری استان و حتی کشور است که توجه و حمایت برای احیا و استفاده از آنها میتواند به ایجاد فرصتهای بیشتر شغلی برای جوانان روستایی منجر شود.
مدیرکل امور روستایی استانداری فارس تاکید کرد: با توجه به وجود ظرفیتهای متنوع گردشگری در مناطق مختلف استان به ویژه روستاها توجه به توسعه گردشگری مناطق روستایی ضروری است و باید زمینه مناسب برای معرفی مناطق روستایی و عشایری استان به گردشگران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود.
پاک فطرت چشم انداز خوبی در حوزه اکوتوریسم به ویژه گردشگری روستایی که علاقهمندان آن رو به افزایش است، برای سطح استان فارس متصور شد و گفت: تعامل دستگاههای دیگر در این زمینه این روند را تسریع میکند.
نظر شما