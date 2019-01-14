تخصیص منابع درآمدی برای تحقق ماموریتها نیاز به کمیسیون تخصیص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر ضمن موافقت با حذف ماده ۳۲ برنامه گفت: اصل موضوع این ماده که جذب مشارکت بخش خصوصی و عمومی بوده درست است و با توجه به وضعیت درآمدی و ظرفیت های شهر تهران در اولویت شهرداری قرار دارد اما ما هفته پیش مصوبه خوبی در این خصوص داشتیم ضمن اینکه همین موضوع در ماده ۲۹ برنامه هم آمده است بنابراین تکرار این موضوع موجب لوث شدن و اغتشاش فکری شهرداری تهران می شود لذا تقاضای حذف این ماده را دارم.

وی همچنین با طرح پیشنهاد حذف ماده ۳۷ برنامه اظهار داشت: این ماده می گوید با توجه به ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های شهری، فروش اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی و به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه صورت گیرد اما در بند ذیل آن یک تبعیض جدی وجود دارد، چراکه این موضوع مشمول کسانی می شود که پروانه می گیرند و بدهی در شهرسازی ها دارند.

وی ادامه داد: این بند می گوید حداکثر تا ۵ درصد ارزش اوراق در اختیار متقاضی در هزینه های پروانه ساختمانی، پایانکار و عوارض تخفیف مازاد بر تخفیف پیش بینی شده برای عموم و این یعنی به علاوه تخفیف ۲۲ درصدی که می دهیم. در آنجا گفته شده به سرمایه های خرد اما عملا محقق شدن آن بهانه ای می شود برای بخش خاصی که نباید تخفیف بیشتری بگیرند و این موجب رانت و فساد می شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری همچنین در ادامه این جلسه در موافقت با حذف ماده ۴۰ برنامه سوم بیان کرد: موضوع در خصوص ایجاد حساب ثبات ساز شهرداری برای افزایش اتکا شهرداری به درآمدهای پایدار و ایجاد منابع نقدی پایدار است در حالی که ما چند ماده برای افزایش درآمدهای پایدار داشته ایم.

سالاری تصریح کرد: اینکه راهکار افزایش منابع درآمدی پایدار ایجاد حساب ثبات ساز خزانه داری شود، دخالت در حوزه اجرایی است چراکه ما یک معاون مالی و مجموعه ای از ادارات کل و اداره کل خزانه داری داریم و آنها باید پیشنهاد بیاورند وگرنه که با بکارگیری ادبیات مختلف، منابع درآمدی پایدار افزایش نمی یابد لذا درخواست دارم رای به حذف این ماده داده شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر تشکیل کمیسیون تخصیص است که در این برنامه نیامده، در حالیکه ما منابع درآمدی داریم که تخصیص آن ها به منظور تحقق ماموریت های مصوب نیاز به ساز و کاری به نام کمیسیون تخصیص دارد که این کمیسیون در برنامه نیامده پیشنهاد می کنیم به عنوان جایگزین بیاید.