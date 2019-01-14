زنان روستایی در توسعه روستایی نقش بی بدیلی دارند

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نقش زنان روستایی در توسعه روستایی و رشد کشاورزی بسیار تعیین کننده و حیاتی است و باید تقویت شود.

وی بیان کرد: شرکت تعاونی روستایی زنان در بوئین زهرا در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده و در حال حاضر با ۱۰۴ عضو در ۲۰ روستای بوئین زهرا فعالیت می کند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: عمده فعالیت های بازرگانی این تعاونی را پرورش زنبورعسل و تولید عسل، پخت نان محلی و شیرینی به صورت سنتی، بسته بندی سبزیجات خشک به صورت سنتی، تهیه عرقیجات و رب انار است.

محمودی با مطلوب ارزیابی کردن اقدامات و عملکرد شرکت تعاونی زنان عطر کوثر بوئین زهرا تصریح کرد: امسال این تعاونی در سیزدهمین جشنواره آش ایرانی در زنجان، نمایشگاه و جشنواره عرضه پسته و صنایع دستی، نمایشگاه پائیزه تولیدات خود را عرضه کردند.

وی افزود: طرح کشت زعفران از اقدامات پیشروانه این تعاونی است.

محمودی یادآورشد: شرکت های تعاونی روستایی زنان از تشکل های فعال در مناطق روستایی هستند که هدف آنها توانمند سازی زنان روستایی برای خود یاری و همیاری آگاهانه و کمک به بهبود مستمر وضعیت زندگی است.

محمودی بیان کرد: ساماندهی فعالیت کشاورزی زنان روستایی در سایه تشکیل تعاونی‌ها سبب تخصیص درآمد مشخص این افراد شده و امنیت شغلی آنها را فراهم می‌کند.

وی گفت: سازماندهی فعالیت های زنان روستایی در قالب یک تشکل با هدف ارتقاء دانش و مهارت آنان، تسهیل دسترسی زنان به امکانات، اعتبارات و نهاده ها، ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و افزایش مشارکت آنان درفعالیت های توسعه ای و در نهایت توانمندی زنان روستایی است.