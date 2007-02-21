مدعیان برای قهرمانی در جام حذفی استارت می زنند

به گزارش خبرنگارمهر، از بین 8 تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای امارات ، تنها تیم الاتحاد ا لیگ دسته دوم گام به جمع هشت تیم این مرحله گذاشته اند و سایر تیمها را مدعیان لیگ دسته اول باشگاههای امارات تشکیل می دهند.

"الاتحاد" دسته دومی در دیداری دشوار روز جمعه مقابل "الوصل" صف آرایی خواهد کرد .



تقابل با تیم صدرنشین لیگ دسته اول امارات می تواند نبردی دشوار برای الاتحاد باشد اما این تیم امیدواربه اتفاقات غیرقابل پیش بینی جام حذفی است تا به عنوان یک پدیده به جمع 4 تیم برترجام حذفی باشگاههای امارات راه یابد.



یکی از مدعیان اصلی قهرمانی درجام حذفی باشگاههای امارات"الشعب" است، تیمی که در لیگ نیز رقابتی نزدیک با تیمهای الوصل والوحده برای دستیابی به عنوان قهرمانی دارد.



یاران علی سامره وجواد کاظمیان درمرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی در دیداری دشوار رودرروی العین مدافع عنوان قهرمانی می ایستند. العین که در لیگ نتایجی ضعیف کسب کرده با مربیگری"والتر زنگا"ی ایتالیایی به فکر جبران در مسابقات جام حذفی است و در این راه ابتدا با حریفی سرسختی چون الوصل روبرو خواهد شد.

پس از اخراج "وینفرد شفر" آلمانی، تیم فوتبال "الاهلی" فصلی جدید را تجربه خواهد کرد . این تیم در تب و تاب یافتن مربی جدید روزجمعه برابرالجزیره به میدان می رود. قهرمان مسابقات جام اتحادیه باشگاههای امارات می تواند حریفی سخت برای یاران مجیدی باشد . آنها که می خواهند این بارقهرمانی درمسابقات جام حذفی را تجربه کنند باید با حریفی سرسخت مبارزه کند .

دردیگربازی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای امارات النصربا الفجیره دیدارمی کند. آبی پوشان دبی در مصاف با قعرنشین لیگ دسته اول باشگاه های امارات برتری را برای خود متصورهستند و تلاش می کنند بدون توجه به اتفاقات جام حذفی برای دستیابی به این مهم تلاش کنند.

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای امارات به شرح زیراست:

النصر - الفجیره

العین - الشعب

الوصل - الاتحاد

الاهلی - الجزیره