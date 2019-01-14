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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

نماینده مردم مراوه تپه در مجلس:

۵۰ روستای مراوه تپه فاقد آب شرب سالم و پایدار است

۵۰ روستای مراوه تپه فاقد آب شرب سالم و پایدار است

مراوه تپه- نماینده مردم کلاله، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی از مراوه تپه به عنوان محرومترین شهرستان استان یاد کرد و گفت: ۵۰ روستای مراوه تپه فاقد آب شرب سالم و پایدار هست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح مجتمع آبرسانی قرناوه، اظهار کرد: محرومیت و کم آبی در استان و به صورت خاص در شهرستان مراوه تپه است.

وی خواستار تخصیص اعتبار ویژه در خصوص خدمات آبرسانی و برق این منطقه شد و گفت: انتظار داریم به مردمی که در مرزی ترین نقطه کشور زندگی می کنند توجه ویژه ای شود.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی خواستار توسعه متوازن در مناطق مختلف استان شد و اظهار کرد: امیدواریم در این سفر رئیس جمهور و هیات همراه رسیدگی به مناطق محروم استان و آبرسانی به آن به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

غراوی در خاتمه به تکمیل مجتمع آبرسانی «زاو» تاکید کرد و افزود: با بهره برداری از این مجتمع ۷۲ روستا از نعمت آب شرب سالم و پایدار و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 4512737

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