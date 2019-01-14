سید ناصر عمادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش مردم به ویژه دانش آموزان یکی از کلیدی ترین اقدامات برای کنترل بیماری در منطقه شرق اصفهان است.

وی بیان داشت: پیشنهاد ما بر این که آگاهی از بیماری سال، روش های پیشگیری و اقداماتی که باید فرد مبتلا انجام دهد را به‌عنوان یک سرفصل به دروس مقاطع تحصیلی اضافه کنند تا با این اقدام دانش آموزان را با آموزش به عنوان سفیران سلامت تعلیم و تربیت کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از استقرار یک تیم ۵ نفره در منطقه شرق اصفهان طی سه روز خبر داد و گفت: در این سه روز علاوه بر درمان، اقدام به آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بیماری سالک به مردم و کادر درمانی درگیر با این بیماری انجام شد.

وی بیان داشت: در این سفر تلاش ما بر این بود که با اسلاید، آموزش تجربی که از نحوه درمان و آموزش بیماری سالک در منطقه بم طی سالهای ۸۵_۸۴ داشتیم و همچنین در کشور افغانستان گذراندیم را در اختیار تیم درمان و مردم شرق اصفهان که از گذشته با این بیماری درگیر بودند، قرار دهیم.

عمادی گفت: اعزام تیم های درمان به مدارس برای آموزش در خصوص بیماری سالک یک اقدام موثر در زمان فعلی برای کنترل این بیماری است.

وی افزود: از روز چهارشنبه یک تیم ۵ نفره شامل دو پزشک از دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران و بیمارستان رازی با همراهی پرفسور حسین مرتضوی که سالهاست تخصصی در حوزه درمان سالک کار می کند با سه رزیدنت و دانشجوی پزشکی و تیمی از مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان، در میان بیماران مبتلا به سالک در ورزنه مستقر شدند.

سرپرست تیم پزشکان بدون مرز با اشاره‌ امیدواریم همکاری بین دانشگاهی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان بیش از این تقویت شود،ادامه داد: در این سفر سه روزه اقدام به تبادل دانش و آخرین اطلاعات در حوزه بیماری سالک بین دو دانشگاه کردیم و مقرر شد در هر فصلی به مدت چند روز تیم پزشکی بدون مرز برای درمان و آموزش بیماری سالک مستقر شود.

وی از پشتیبانی و حمایت جمعیت هلال احمر مازندران در تامین دارو و اسکان و فراهم کردن وسیله نقلیه تیم پزشکی خبر داد و گفت: در روز آخر با حضور نزدیک به ۲۰۰ نفر از مردم ورزنه در مرکز بهداشت به تمام سوالات و دغدغه های آنها پاسخ داده شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه تنها کار پزشک ویزیت و درمان و نسخه پیچی نیست و مردم با این شیوه کاری خیالشان از بیماری راحت نمی شود، گفت: وقتی مردم شرق اصفهان دیدند که تا پاسی از شب برای آنها وقت گذاشته شد به تمامی سوالات آنها در خصوص بیماری پاسخ داده شد و مطمئن شدند که به دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی آنها در خصوص چگونگی برخورد با این بیماری پاسخ می دهند، آرام گرفتند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه بیماران این بود که آیا آمپول تزریقی برای درمان، به کبد وکلیه آسیب می رساند و موجب کاهش وزن می شود یا خیر، گفت: به منظور تکمیل دوره درمانی و دارویی بیماران لازم است که ذخیره دارویی برای این بیماران تامین و در اختیار آنها قرار بگیرد.

عمادی روی آوردن برخی از بیماران به استفاده‌از گیاهان دارویی را برای درمان سالک مناسب ندانست و گفت: توصیه ما به مردم این است که از این کار اجتناب کنند چراکه یک بار استفاده از یک‌دارو و اثر موقتی آن دلیل بر ادامه روند و درمان و نتیجه گرفتن نمی شود، در همین شرایط یک بیمار برای این نوع داروها ۳۵۰ هزار تومان پرداخت کرده بود اما عملا جای زخم بر بدن وی باقی مانده بود.

وی از درمان ۴۵۰ بیمار مبتلا به سالک طی سه روز با روش تزریق عضلانی و فریز خبر داد و بیان داشت: تنها درخواست مردم شرق اصفهان این بود نیروهای متخصص درمانی را در مرکز بهداشت بیشتر کنند.

سرپرست تیم پزشکان بدون مرز با توجه به نگرانی مردم در ارتباط با تاریخ گذشته بودن برخی داروهای درمان بیماری سالک ، دو سی سی از دارو را جلوی چشم مردم ورزنه به خودتزریق کرد و در این ارتباط گفت: هیچ جانی بهتر از جان خود آدم ارزشمندتر نیست و من این کار را برای راحتی خیال شما از روند درمان انجام دادم.