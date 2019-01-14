  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

وزارت صمت اعلام کرد:

اختصاص ارز دولتی به واردات جوجه یک روزه

اختصاص ارز دولتی به واردات جوجه یک روزه

وزات صمت اعلام کرد: اولویت واردات جوجه یک روزه از گروه دوم کالایی، به گروه یک تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در بخشنامه‌ای به سازمان‌های استانی خود اعلام کرد: اولویت واردات جوجه یک روزه از گروه دوم کالایی به گروه یک کالایی تغییر کرد. بنابراین ارز دولتی به واردات آن اختصاص خواهد یافت.

در این بخشنامه آمده است:‌ به پیوست تصویرنامه شماره ۲۶۵۳۴۶/ ۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مقام عالی وزارت در مورد اقلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند: «جوجه یکروزه گوشتی» با ردیف تعرفه شماره (۰۱۰۵۱۱۵۰) از گروه دو (سامانه نیما) به گروه یک تغییر یافت. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع‌رسانی گردد. 

کد مطلب 4512739
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها