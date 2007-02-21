ماکت کعبه مقابل موزه هنرهای هامبورگ قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، گریگور شنید هدف خود از ساخت نمونه کوچک کعبه به عنوان مقدس ترین مکان برای مسلمانان جهان گفت: می خواستم مردم را با کهن ترین اماکن نیایشی آشنا کنم.

وی همچنین اظهار داشت: آنچه درباره کعبه منحصر به فرد است هاله ای از رمز و راز اطراف آن است که آن را یکی از باشکوه تری عمارتهای جهانی جلوه می دهد.

کعبه ای که مقابل موزه هنرهای هامبورگ به نمایش گذاشته می شود دارای 13 متر طول و عرض است و از 23 مارس(3 فروردین) تا 10 ژوئیه (18 تیر) آن را به نمایش می گذارد.

این مجسه ساز و تندیس گر سرشناس تصریح کرد: بارها تلاش کرده است که این اثر خود را به ونیس و میدان سنت مارک ایتالیا ببرد اما مقامات به دلایل سیاسی و امنیتی با وی مخالفت کرده اند.

شنید گفت: بی تردید هامبورگ با توجه به جمعیت کثیر مسلمانان و وجود مساجد متعدد، مکان مناسبی برای نمایش این اثر هنری است.

بزرگترین جمعیت مسلمانان آلمان در هامبورگ زندگی می کنند؛ اما به طورکلی 2/3 میلیون نفر از جمعیت آلمان را مسلمانان تشکیل داده که پس از مسیحت پروتستان و کاتولیک دومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود.

مسلمانان آلمان از این اقدام استقبال کرده و اظهار داشتند که اسلام با آثار هنری مخالف نیست و مسلمانان این اثر را اهانت آمیز در نظر نمی گیرند.

احمد یازگی عضو فدراسیون جوامع مسلمان شمال آلمان گفت: مسلمانان معمولا خانه های خود را با شمایل تزئین می کنند که نقش کعبه روی آن وجود دارد و حتی پیش از سفر حج از مکعب کعبه مانندی به منظور تمرین فرایض حج استفاده می کنند.

کعبه نخستین و کهنترین نیایشگاهی است که روز زمین ساخته شده است، زمانی که حضرت ابراهیم (ع) به مکان کنونی کعبه رسید کعبه وجود نداشت و حتی هیچ کس در شهر مکه زندگی نمی کرد. خداوند محل کعبه را به حضرت ابراهیم نشان داد و حضرت همراه اسماعیل (ع) پسر خود به ساخت پایه های کعبه مشغول شدند. کعبه نشانه پرستش خداوند یکتا است و مسلمانان هنگام نماز رو به سمت کعبه ایستاده و بر وحدت بشر تحت پرچم یک خدا تأکید می کنند.