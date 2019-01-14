جمهوری اسلامی در تلاش است چهره مهر و دوستی از اسلام نمایان سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری همایش همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران، از تکریم شهدای ادیان در حاشیه این اجلاس و بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی تسخیری در مصاحبه با برنامه «صبح و گفت وگو» رادیو گفت و گو اظهار کرد: این همایش به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.در طول سال با رهبران داخلی کشور اعم از زرتشتی، مسیحی و... نشست و برخواست های متعدد داریم و در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب به این فکر بودیم مراسم بزرگداشتی برای این روابط حسنه که بین ما در داخل کشور رواج دارد، ارائه دهیم.امیدواریم بتوانیم بهترین بهره ها را از این اجلاس ببریم.

رئیس مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در رابطه با بازخورد بین المللی این همایش که انظار جهانی گفت: با رسانه های مختلف در تمام دنیا در این اجلاس ارتباط داریم و این رسانه ها در همایش حضور دارند.

حجت الاسلام تسخیری با اشاره به اینکه دشمن از چهره اسلام، امثال داعش، القاعده، بوکوحرام و ... را نمایان می سازد، افزود: در طول سال با بیش از ۷۰ کشور و رهبران آن ها گفت وگوی ادیانی دداریم و این رهبران نظر اهل بیت-ع- و ملت ایران را درباره وضعیت موجود می دانند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در تلاش است چهره مهر و مودت و دوستی و رحمت را از اسلام واقعی نمایان سازد، تصریح کرد: این ها اخبار ما و کنار هم بودن ادیان در کشورمان را می بینند و وضعیت ما را با باقی ادیان مقایسه می کنند و وضعیت برایشان روشن می شود.

حجت الاسلام تسخیری با بیان اینکه در همایش همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران، عده ای از شهدای ادیان را تکریم می کنیم گفت: دسته گلی به دنیا ارائه خواهیم داد که ما در کنار ادیان، همگی ایرانی هستیم.

رئیس مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: چند روز پیش گفت وگویی با رهبران بلند پایه فرانسه و چند کشور دیگر داشتیم و وقتی این ها بدانند واقعیت ملت ایران چیست، تاثیر گذاری خواهد داشت.