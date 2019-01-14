به گزارش خبرنگار مهر یازمحمد غراوی پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح مجتمع آبرسانی قرناوه، اظهار کرد: شهرستان مراوه تپه قبل از انقلاب از نعمت برق محروم بود در حالی که اکنون ۱۰۰ درصد روستاهای این شهرستان از نعمت برق بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه مراوه تپه شهرستانی متفاوت است، اضافه کرد: این شهرستان در فاصله ۲۴۰ کیلومتری از مرکز استان قرار گرفته است.

به گفته غراوی، مراوه تپه بیشترین روستا را در مقایسه با سایر شهرستان های استان دارد.

وی شغل مردم این منطقه را کشاورزی و دامداری اعلام کرد و گفت: با این حال مردم از سطح درآمدی پایینی نسبت به سایر نقاط استان برخوردار هستند.

وی ضمن قدردانی از پروژه های آبرسانی و تامین برق روستاهای شهرستان مراوه تپه در دولت تدبیر و امید، افزود: امیدواریم در سفر رییس جمهور و هیات همراه ایشان به موضوع نیروگاه برق ۲۶ مگاواتی این شهرستان هم توجه ویژه ای شود.

غراوی در خاتمه یادآور شد: تاکنون هشت مگاوات این نیروگاه در مدار قرار گرفته و امیواریم برای تکمیل آن در این سفر اعتباری خاصی اختصاص یابد.