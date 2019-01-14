پیشرفت ۴۰ساله کشور در زیست فناوری/ایران در میان ۱۴ کشور اول دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی، جمهوری اسلامی ایران از نظر توان و شایستگی بالای علمی دارای وزنه سنگینی در میان کشورهای منطقه است و هر قدر در زمینه علمی کشور پیشرفت صورت گیرد قدرت ملی افزایش خواهد یافت؛ از این رو یکی از پیشرفت های مهم ایران در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در حوزه زیست فناوری است و یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه نیز محصولات تراریخته به شمار می آیند.

احمد نوروزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوزی کشاورزی درخصوص پیشرفتهای ایران طی ۴۰ سال اخیر در حوزه بیوتکنولوژی گفت: زیست فناوری جز ۷ رشته کلیدی جهان است. این فناوری مهم می تواند به افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی کمک کند. کشور می تواند به وسیله زیست فناوری نیازهای داخلی را برطرف و سهم این دانش را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

وی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به زیست فناوری دارند، ادامه داد: در ایران نیز زیست فناوری در کنار حوزه‌های هوافضا، هسته ای و سلول‌های بنیادی، در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه قرار گرفته و یکی از محورهای توسعه در کشور شناخته شده است.

نوروزی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه زیست فناوری در چهار دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است، به طوری که اکنون جزو ۱۴ کشور اول دنیا در این فناوری محسوب می شود، گفت: با مطالعه تاریخ معاصر کشورهای مختلف و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی به روشنی می‌توان فهمید خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند، خطراتی مانند جنگ نظامی به وسیله یک قدرت خارجی نیست، بلکه بی ثبات کردن کشورها به وسیله از بین بردن امنیت غذایی است.

وی با بیان اینکه از بین بردن امنیت غذایی یک کشور توسط کشورهای استعماری باعث به خطر افتادن امنیت ملی آن کشور می شود، ادامه داد: بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم است. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا ۳ عنصر اصلی هستند. بدیهی است که امنیت غذایی با رشد سریع جمعیت جوامع بشری به خطر می افتد.

این کارشناس بیوتکنولوژی با تاکید براینکه به خطر افتادن امنیت غذایی نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز به تصمیمات کشورهای استعمارگر وابسته می سازد، اضافه کرد: رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور اصلی توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی نیز جز با بهره گیری از روشهای علمی و فناوری های نو امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه به نظرمی رسد کشورهای استعمارگر از پیشرفت ایران در حوزه زیست فناوری و تولید ملی محصولات تراریخته و خودکفایی در محصولات مهم به تبع آن بالا رفتن امنیت غذایی مردم ایران به شدت هراس دارند و با فشارهای مختلف و به راه های مختلف سعی در توقف آن دارند، گفت: علت تمام هراس افکنی ها و سنگ اندازی در حوزه زیست فناوری و تولید ملی محصولات تراریخته در ایران، ترس از پیشرفت و خود کفایی کشور است.

نوروزی خاطرنشان کرد: حمایت مسئولان و سیاستگذاران کشور از فناوری های نو موجب می شود تا کشور بتواند از ظرفیت های خود در این حوزه راهبردی استفاده کند که استفاده از این ظرفیتها پیشرفت و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات محصولات مهم و افزایش رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت.