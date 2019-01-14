توزیع کنندگان دخانیات قاچاق درکمیجان دستگیرشدند/ کشف ۹۰۰۰نخ سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد فکوری در این باره اظهار داشت: در پی اعلام گزارش هایی از فعالیت سه توزیع کننده دخانیات قاچاق در شهرستان کمیجان، تحقیقات نامحسوس پلیس برای شناسایی و دستگیری آنان آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد:‌ سرانجام روز گذشته در عملیاتی از سوی ماموران یگان امداد شهرستان کمیجان، افراد مذکور که با یک دستگاه خودروی سواری در حال توزیع دخانیات قاچاق بودند، دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان با اشاره به کشف ۹ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از خودروی دستگیرشدگان افزود: متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.