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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

فرمانده انتظامی کمیجان:

توزیع کنندگان دخانیات قاچاق درکمیجان دستگیرشدند/ کشف ۹۰۰۰نخ سیگار

توزیع کنندگان دخانیات قاچاق درکمیجان دستگیرشدند/ کشف ۹۰۰۰نخ سیگار

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان گفت: سه نفر که اقدام به توزیع دخانیات قاچاق بین تعدادی از واحدهای صنفی شهرستان کمیجان می کردند، در عملیات پلیس این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد فکوری در این باره اظهار داشت: در پی اعلام گزارش هایی از فعالیت سه توزیع کننده دخانیات قاچاق در شهرستان کمیجان، تحقیقات نامحسوس پلیس برای شناسایی و دستگیری آنان آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد:‌ سرانجام روز گذشته در عملیاتی از سوی ماموران یگان امداد شهرستان کمیجان، افراد مذکور که با یک دستگاه خودروی سواری در حال توزیع دخانیات قاچاق بودند، دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان با اشاره به کشف ۹ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از خودروی دستگیرشدگان افزود: متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 4512770

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