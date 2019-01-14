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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

باران و موج سرما در راه است؛

ورود سامانه بارشی به استان بوشهر/ دمای هوا به زیر صفر می‌رسد

ورود سامانه بارشی به استان بوشهر/ دمای هوا به زیر صفر می‌رسد

بوشهر - مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ورود سامانه بارشی به استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: دمای هوا در برخی نقاط استان در روزهای آینده به کمتر از صفر درجه خواهد رسید.

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه و تقویت ناپایداری‌ها طی روز پنج‌شنبه اظهار داشت: نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها در روز پنج شنبه بویژه در نیمه شمالی استان هشدار داده می شود.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به بارش باران و برف در استان‌های همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از فارس و خوزستان، نسبت به طغیان رودخانه های فصلی، وقوع سیلاب در مسیرهای جاده ای منتهی به این استان‌ها و تردد در جاده های کوهستانی هشدار داده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز چهارشنبه به سبب وزش باد شدید جنوب شرقی سواحل استان و روزهای پنج شنبه و جمعه به سبب وزش باد شدید شمال غربی سراسر خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: تلاطم دریا در سواحل جنوبی استان و قسمت‌های جنوبی خلیج فارس طی روز شنبه نیز ادامه دارد و لذا طی این مدت نسبت به ترددهای دریایی بویژه تردد شناورهای سبک و تفریحی هشدار داده می شود.

شکوهی‌پور افزود: از اواسط روز پنجشنبه با استقرار ناگهانی یک توده هوای سرد بر جو استان، پیش بینی می‌­شود دمای هوا در پنج شنبه شب به طور ناگهانی و محسوسی کاهش شدیدی یابد و هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس سردتر شود.

وی تصریح کرد: این توده هوای سرد تا روز دوشنبه هفته آینده در سطح استان ماندگار خواهد بود و طی این مدت در برخی نقاط مرتفع استان دمای هوا به صفر و کم تر از صفر درجه خواهد رسید.

شکوهی‌پور گفت: با توجه به نفوذ توده هوای سرد به استان و کاهش ناگهانی و شدید دما طی پنجشنبه شب و ماندگاری توده هوای سرد تا روز دوشنبه، پیش بینی می‌شود دمای سطح خاک به صفر درجه سلسیوس و در برخی نقاط به زیر صفر درجه برسد.

وی اظهار داشت: نسبت به سرمازدگی و یخزدگی در محصولات کشاورزی بویژه در روزهای جمعه و شنبه در همه نقاط استان هشدار داده می شود و توصیه اکید می شود برای جلوگیری از خسارات احتمالی در مزارع کشاورزی، تمهیدات لازم از سوی کشاورزان اندیشیده شود.

کد مطلب 4512779

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