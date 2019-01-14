فرجالله شکوهیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه و تقویت ناپایداریها طی روز پنجشنبه اظهار داشت: نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیلها در روز پنج شنبه بویژه در نیمه شمالی استان هشدار داده می شود.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به بارش باران و برف در استانهای همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد، بخشهایی از فارس و خوزستان، نسبت به طغیان رودخانه های فصلی، وقوع سیلاب در مسیرهای جاده ای منتهی به این استانها و تردد در جاده های کوهستانی هشدار داده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز چهارشنبه به سبب وزش باد شدید جنوب شرقی سواحل استان و روزهای پنج شنبه و جمعه به سبب وزش باد شدید شمال غربی سراسر خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: تلاطم دریا در سواحل جنوبی استان و قسمتهای جنوبی خلیج فارس طی روز شنبه نیز ادامه دارد و لذا طی این مدت نسبت به ترددهای دریایی بویژه تردد شناورهای سبک و تفریحی هشدار داده می شود.
شکوهیپور افزود: از اواسط روز پنجشنبه با استقرار ناگهانی یک توده هوای سرد بر جو استان، پیش بینی میشود دمای هوا در پنج شنبه شب به طور ناگهانی و محسوسی کاهش شدیدی یابد و هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس سردتر شود.
وی تصریح کرد: این توده هوای سرد تا روز دوشنبه هفته آینده در سطح استان ماندگار خواهد بود و طی این مدت در برخی نقاط مرتفع استان دمای هوا به صفر و کم تر از صفر درجه خواهد رسید.
شکوهیپور گفت: با توجه به نفوذ توده هوای سرد به استان و کاهش ناگهانی و شدید دما طی پنجشنبه شب و ماندگاری توده هوای سرد تا روز دوشنبه، پیش بینی میشود دمای سطح خاک به صفر درجه سلسیوس و در برخی نقاط به زیر صفر درجه برسد.
وی اظهار داشت: نسبت به سرمازدگی و یخزدگی در محصولات کشاورزی بویژه در روزهای جمعه و شنبه در همه نقاط استان هشدار داده می شود و توصیه اکید می شود برای جلوگیری از خسارات احتمالی در مزارع کشاورزی، تمهیدات لازم از سوی کشاورزان اندیشیده شود.
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