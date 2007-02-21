تعداد مراکز مشاوره رفتارهای پرخطر متناسب با رشد جمعیت جوان کشور نیست

مدیرکل دارو و تجهیزات معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه تعداد مراکز مشاوره رفتارهای پرخطر در سطح کشور بسیار ناچیز است ، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته بودجه خاصی در اختیار جمعیت برای مبارزه و پیشگیری از بیماری ایدز و اعتیاد قرار داده نشده و جمعیت از محل بودجه درمان و توانبخشی خود برای این امر هزینه می کند.

دکتر عبدالله شاه رضایی افزود: طی سال جاری حدود یک میلیارد تومان در بخش بودجه جاری ، تهیه ساختمان ، تهیه لوازم اداری و پرداخت حق الزحمه کارکنان مراکز پیشگیری و مبارزه با رفتارهای پرخطر در سطح کشور و نیز اجرای برنامه های آموزشی و حمایتی صرف شد که افزایش کیفیت ارایه خدمات در این مراکز مستلزم حمایت های دولت برای این امر است.

مدیرکل دارو و تجهیزات معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر در رابطه با فعالیت های این جمعیت در بخش مبارزه و پیشگیری از رفتارهای پرخطر یادآور شد: هلال احمر فعالیت های خود را در زمینه پیشگیری و مبارزه با رفتارهای پرخطر نظیر ابتلا به ایدز ، اعتیاد تزریقی و... از سال 81 آغاز کرده به طوری که طی این سالها اقدامات موثری در جهت آموزش و اطلاع رسانی از طریق جوانان ، داوطلبان و امدادگران عضو این جمعیت صورت گرفته است.

وی همچنین به تهیه متون آموزشی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این اقدام نیز به صورت سراسری و متناسب با ویژگی های هر استان در حال انجام است.

مدیرکل دارو و تجهیزات معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر گفت: علاوه بر این، جمعیت هلال احمر در هر یک از استان ها عضو شورای کنترل ایدز بوده و کارهای آموزشی و اطلاع رسانی کمیته ویژه این امر را بر عهده دارد ضمن اینکه در بسیاری از استان ها نیز مسوول کمیته آموزش و اطلاع رسانی شورای کنترل ایدز است.

شاه رضایی افزود: در سال های اول اجرای این طرح ، تعداد بیشتری از جوانان ، داوطلبان و امدادگران در زمینه پیشگیری و مبارزه با رفتارهای پر خطر و اطلاع رسانی به مردم آموزش دیدند اما این رقم در حال حاضر بین 250 تا 300 هزار نفر در سال است.

وی مشاوره را از دیگر راهکارهای بکارگرفته شده از سوی هلال احمر در خصوص مبارزه و پیشگیری از رفتارهای پرخطر ذکر کرد و گفت: خوشبختانه هم اکنون 30 مرکز مشاوره در استان های کشور ایجاد و سالانه حدود 50 هزار نفر از پزشک روانشناس، مددکار اجتماعی، کارشناس بهداشت و امدادگر بکارگرفته شده در این مراکز مشاوره می شوند.

به گفته شاه رضایی ، در این مراکز عمدتا گروه های در معرض خطر و یا گروه های پر خطر مشاوره شده و بر حسب نیاز آموزش های لازم را دیده ، تست های تخصصی اعتیاد بر روی آنها انجام شده و برای تکمیل مراحل ترک اعتیاد به مراکز ویژه این امر نظیر واحدهای متادون تراپی و ترک اعتیاد ارجاع داده می شوند.

مدیرکل دارو و تجهیزات معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر تصریح کرد: متاسفانه به علت کمبود بودجه هنوز هلال احمر نتوانسته در رابطه با توزیع سرنگ یک بار مصرف به معتادان تزریق به توفیق چندانی دست یابد که امیدواریم با مساعدت دولت در سال های آتی کمبود بودجه در این بخش برطرف شود.

شاه رضایی همچنین به حمایت از خانواده های متاثر از ایدز در کشور اشاره کرد و گفت: این خانواده عمدتا یا سرپرست خود را به علت ابتلا به ایدز از دست داده اند و یا زنان و کودکان مبتلا به ایدز در این خانواده ها زندگی می کنند، بنابراین این خانواده ها می توانند از خدمات حمایتی هلال احمر در این زمینه نیز بهره مند شده و به صورت موقت و یا دائم کمک های نقدی و غیر نقدی این جمعیت را دریافت کنند.