امضای تفاهمنامه پروژه تشخیص زودهنگام هشدار حوادث در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، انعقاد تفاهمنامه سه جانبه مشترک مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداری گلستان و سازمان محیط زیست در راستای اجرای پروژه سامانه پایش حفاظت از پارک ملی گلستان به وسیله دانش فضایی و استفاده از اینترنت اشیاء عصر دوشنبه امضا شد.

مدت اعتبار این تفاهمنامه به مدت دو سال بوده که قابل تمدید هم هست. این تفاهمنامه به ارزش ۴۵ میلیارد ریال اجرایی می شود.

این سامانه هشدار سریع در پهنه بندی خطر آتش و نقاط پر ریسک انجام می شود. این سامانه هشدار سریع بر بستر اینترنت اشیا تعریف می شود و شامل تعداد زیادی سنسور حرارتی، دوربین های حرارتی، تصاویر ماهواره ای است که پس از ترکیب نرم افزاری اطلاعات آن از همان ابتدای حریق به محیط بانان هشدار سریع می دهد.

این سامانه پس از استقرار ماهواره تمام بومی پیام مناطق پرریسک پارک ملی گلستان را تحت پوشش قرار می دهد.