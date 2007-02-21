اعتراض به برخی آراء شوراهای حل اختلاف امری طبیعی است

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شوراهای حل اختلاف در یک سال بیش از 4 میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهند بنابراین با چنین حجم بالای ورودی پرونده ها اعتراض برخی از مراجعه کنندگان نسبت به آراء صادره امری طبیعی است.

وی تصریح کرد: اعتراض نسبت به آرای صادره در دادگاهها و دادسراها نیز وجود دارد بنابراین این امر فقط مختص به شوراهای حل اختلاف نیست.

حمیدیان گفت: گله مندی مردم نسبت به آرای صادره ارتباطی به ضعف قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف ندارد و ناراضی بودن یکی از طرفین پرونده امری طبیعی است.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد عملکرد اعضای شوراهای حل اختلاف تا کنون رضایت بخش بوده و نمی توان ایراد جدی نسبت به آن وارد کرد.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه گفت: در سال گذشته 6 درصد پرونده های شوراهای حل اخلاف به دلیل بی نتیجه ماندن ، مجدد به دادگاهها ارجاع شده است که بررسی ها نشان داد تعدادی از آنها صلاحیت رسیدگی در شوراها را نداشته و باید بر اساس قانون در دادگاهها مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.