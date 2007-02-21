مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در نطق پیش از دستور خود سخن می گفت، با استناد به فرازهایی از پیام حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه 598، اظهار داشت: باید ببینیم کسانی که امروز با ادعای پیروی از امام و مجاهدت برای انقلاب، هر روز بیشتر از قبل ملت را به سازش و کوتاه آمدن در برابر استکبار جهانی دعوت می کنند، تا چه حد از پیروی از امام صادق هستند؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: امام در پیام پذیرش قطعنامه می فرمایند: ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی اسلامی خود بارها اعلام کرده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم و حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراطوری بزرگ می گذارند از آن باکی نداشته و استقبال می کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت بخش های دیگری از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره پذیرش قطعنامه 598، ادامه داد: مایلم اینجا این سئوال را که در ذهن من هست و مایلم در ذهن دیگران هم طرح شود را تکرار کنم که آیا با استناد به این فرمایشات و این پیام، کسانی می توانند خود را پیرو خط امام دانسته و رهبری فعلی انقلاب را دعوت به سازش و نوشیدن جام زهر کنند؟

کوچک زاده هم چنین گفت: گیریم که ایده آن ها درست، بحث از انصاف و صداقت است، سئوال این است که اگر کسی ذره ای بهره از انصاف و صداقت داشته باشد، با استناد به این پیام می شود گفت، امام سازش کرد، شما هم جام زهر را بنوش؟ به نظر من این پیام سراسر عزت و مبارزه است و کسانی که آن را به ذلت و سازش تعبیر می کنند به درون خود می نگرند.

این عضو فراکسیون اکثریت مجلس با قرائت بخش های دیگری از پیام حضرت امام(ره) اظهار داشت: آیا امروز می توان با استناد به این پیام امام را پیش قدم در سازش دانست و امروز با ادعای پیروی از خط امام و مجاهدت برای اسلام و انقلاب گفت که ما اشتباه کردیم که در دوران اصلاحات غنی سازی را راه اندازی کردیم و امروز کار درست متوقف سازی اوست؟

کوچک زاده افزود: البته این را بگویم که هر تصمیمی که از سوی امام امروز جامعه ما مقام ولایت فقیه گرفته شود، حق است و ما تابع او هستیم اگر او بخواهد مثل قطعنامه جنگی را متوقف کند ما متوقف خواهیم شد و اگر او بخواهد ادامه دهیم ما ادامه دهنده راه او خواهیم بود و ما سر خود کاری نخواهیم کرد و به این هم افتخار می کنیم و این را تقلید کورکورانه و کاری مرتجعانه نمی‌دانیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من به عنوان یک استاد دانشگاه فخر می کنم که بگویم تبعیت از رهبری انقلاب را عین ترقی، روشنفکری و هدایت و راه یافتگی می دانم.