۹۴.۵ درصد مردم ایلام باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در پایان برنامه ششم باید نرخ بیسوادی به صفر برسد.

وی افزود: اگرچه تلاش گسترده ای در راستای سوادآموزی استان ایجاد شده است اما از برنامه ششم توسعه عقب هستیم که بایست این فاصله جبران شود.

استاندار ایلام خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران در مناطق محروم ستودنی دانست و افزود: ارتقای نرخ سواد استان ایلام از ۲۵ درصد در زمان قبل از انقلاب به بالای ۹۴ و نیم درصد قابل تقدیر است اما نباید به همین میزان بسنده کرد.

وی افزاد: در عصر حاضر با وجود این همه پیشرفت و توسعه در عرصه علم آموزی وجود افراد بیسواد در جامعه پذیرفتنی نیست.

استاندار ایلام در ادامه بر همکاری و کمک دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی بر سوادآموزی تاکید کرد و گفت: از آنجا که عده ای از افرادی که نیازمند علم آموزی هستند از جامعه هدف این نهادهای حمایتی است می طلبد در راستای ارتقای وضعیت این عزیزان بحث سوادآموزی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.