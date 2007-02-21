کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر درخصوص احتمال تحریم نفتی ایران اظهار داشت: تحریم نفتی ایران امدادی غیبی است که اگر هر چه زودتر انجام شود ، کشور به خودکفایی و استقلال اقتصادی خواهد رسید اما دشمنان جرات ندارند و عاقل تر از آن هستند که ایران را از این نعمت بزرگ برخوردار کنند.

وی افزود: مهم این است که بیش از آنکه ما به فروش نفت محتاج باشیم، آنها به نفت ما محتاج هستند و همه فتنه ها در این است که ما "خام فروش" باقی بمانیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر روزی نفت صادر نکنیم، آن روز برای ما روز جشن بزرگ اقتصادی است.

وی در خصوص آخرین تحولات هسته ای گفت: راه برون رفت از بن بست موجود تنا مذاکره است و باب مذاکره هموازه از سوی ایران باز ست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سخنان دکتر لاریجانی مبنی بر اینکه ایران حاضر است در صورت عدم وجود پیشرفت برای گفتگو ضمانت های جدید به غرب بدهد ، گفت: اگر گفتگو ها پیش شرط نداشته باشد و در جریان این مذاکرات به هر توافقی برسیم، ایران به آن تصمیم قطعا برخوردار خواهد بود ولی اگر جو زورگویی، فشار و بی احترامی به ملت ایران از جانب آمریکا و یا هر کشور دیگری احساس شود، قطعا مذاکرات به جایی نخواهد رسید.

دانشیار در مورد تصمیم کمیسیون تلفیق درباره نرخ بنزین در سال آینده برای هر لیتر 150 تومان بدون سهمیه بندی گفت: این تصمیم مشکلی را حل نمی کند و اصولا مشکل بنزین را حادتر خواهد کرد و تورم نیز ایجاد می شود.

وی خاطر نشان کرد: کارت هوشمند سوخت می تواند مشکل بنزین را حل کند.