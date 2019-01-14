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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

مایک پمپئو:

تمامی کسانی که مسئول قتل جمال خاشقجی هستند باید محاکمه شوند

تمامی کسانی که مسئول قتل جمال خاشقجی هستند باید محاکمه شوند

وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد تمامی کسانی که مسئول قتل جمال خاشقجی هستند باید محاکمه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز پس از دیدار با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض اعلام کرد: در دیدار با پادشاه و ولیعهد سعودی گفتم که تمامی کسانی که مسئول قتل جمال خاشقجی هستند باید محاکمه شوند.

وی با بیان این مطلب افزود: در دیدار با مقامات سعودی درباره تحقیقات و اقدامات قانونی مربوط به قتل جمال خاشقجی گفتگو کردیم.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا صبح امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در قصر «الیمامه» در ریاض دیدار کرد.

کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که هدف احتمالی پمپئو از اظهارنظر درخصوص جمال خاشقجی بیشتر فرونشاندن جنجال داخلی در آمریکا بر سر نحوه برخورد دولت ترامپ با این قتل فجیع است تا مسئول و پاسخگو ساختن سعودیها.

کد مطلب 4512843

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