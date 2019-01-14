پیش بینی بارش باران در خراسان جنوبی/وزش تند باد همراه با گردوغبار

علیرضا خندانرو در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: الگوهای هواشناسی نفوذ و فعالیت امواج ناپایدار در فراز میانی جو استان، طی امروز تا اواخر وقت چهارشنبه را نشان میدهند.
وی بابیان اینکه طی امشب وزش تندباد همراه با گردوخاک در استان پیش بینی میشود، افزود: همچنین برای نواحی شمالی بارش پراکنده باران را پیش بینی می کنیم.
خندانرو بیان کرد: از سه شنبه شب با تقویت ناپایداری جوی، ضمن وزش تندباد همراه با گردوغبار در ساعات بعد از ظهر و شب، بارش باران را خواهیم داشت.
وی افزود: میزان بارندگیها در شهرستانهای بیرجند، خوسف، سربیشه، درمیان و بخشی از شهرستانهای طبس و سرایان بیشتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی رو بیان کرد: در ۲۴ ساعت آینده روند افزایشی دمای استان را پیش بینی میکنیم.
وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان خوسف با ۱۵ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرستان سربیشه با منفی سه درجه سانتیگراد سردترین مناطق بودهاند.
خندان بیان کرد: همچنین طی این مدت دمای هوا در مرکز استان حداقل سه درجه سانتیگراد و حداکثر ۱۲ درجه سانتیگراد بوده است.
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