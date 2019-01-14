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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

سردار پورجمشیدیان در نشست خبری:

۵۴۰۰پروژه عمرانی که توسط نیروی زمینی سپاه انجام شده افتتاح می‌شود

۵۴۰۰پروژه عمرانی که توسط نیروی زمینی سپاه انجام شده افتتاح می‌شود

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه خبر داد: فردا در مجموعه فتح المبین سپاه با حضور شخصیت‌های لشکری و کشوری ۵۴۰۰ پروژه عمرانی از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در نشست خبری که عصر امروز در ستاد نیروی زمینی سپاه برای معرفی ۵۴۰۰ پروژه عمرانی و هزاران طرح اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق مرزی و محروم کشور برگزار شد، با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، گفت: به همین مناسبت برنامه های ویژه ای در سراسر کشور درحال برگزاری است تا گزارشی از دستاورد ها انقلاب اسلامی ارائه شود.

وی افزود: نیروی زمینی سپاه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و بخشی جنوب شرق و بخشی از شرق و شمال ماموریت تامین امنیت را برعهده دارد ،سپاه با برعهده گرفته این مسئولیت محرومیت زدایی را در دستور کار خود قرار داده زیرا بیکاری و محرومیت می تواند زمینه نا امنی را ایجاد کند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به خدمات و اقدامات نظام اسلامی در محرومیت زدایی،گفت: با وجود اقدامات گسترده سازمان های مختلف برای محرومیت زدایی، در مناطق مرزی و محروم کشور همچنان کشور درگیر محرومیت است و بیکاری یکی از معضلاتی است که معضلاتی مانند قاچاق از آن ناشی می‌شود.

سردارپورجمشیدیان  افزود: امروز بخش های عظیمی از امنیت مرزی توسط نیروهای بومی و مردمی که اکثریت آنها اهل سنت عزیز و بزرگوار کشورمان هست تامین می شود و سپاه در کنار ایجاد اشتغال امنیت را دنبال می کند. 

وی، خالی شدن مناطق مرزی از جمعیت را به دلیل محرومیت یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار بر امنیت دانست و گفت: اگر می خواهیم مردم در مناطق مرزی حضور داشته باشند باید برای آنها اشتغال ایجاد کنیم به همین دلیل بخشی از فعالیت نیروی زمینی در جهت ایجاد اشتغال و کاهش مسائل اجتماعی ، خدمات درمانی و ایجاد امکانات برای مردم بوده است.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: از سال ۹۴ قرارگاه محرومیت زدایی باهدف ساماندهی محرومیت زدایی شکل گرفت و به لطف خدا دستگاه های مختلف پای کار آمده اند و یک همکاری بسیار خوب شکل گرفت است،کمیته امداد،آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن از جمله مجموعه هایی است که درکنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال حل مشکلات مردم و محرومیت زدایی است،البته محرومیت زدایی از وظایف سپاه نیست اما سپاه خود را خدمت رسانی به مردم می داند و معتقد است که امنیت پایدار با از بین رفتن محرومیت ها شکل می گیرد.

۵۴۰۰ پروژه عمرانی فردا افتتاح می شود

پورجمشیدیان اظهارداشت: از سال ۹۴ که قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه شکل گرفته تا سال ۹۶ ، ۲۸ هزار پروژه عمرانی مانند مسجد، درمانگاه و ... ساخته و حدود یک ملیون ۹۰۰ هزار پروژه غیر عمرانی مانند تهیه جهیزیه و برپایی بیمارستان صحرایی انجام شده است.

وی ادامه داد: فردا در مجموعه فتح المبین سپاه با حضور شخصیت های لشکری و کشوری ۵۴۰۰ پروژه عمرانی از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می شود همچنین ۶۰۰ هزار اقدام غیر نظامی ماننده تهیه جهیزیه و کمک های مختلف به مردم ارائه می شود. این پروژه ها و اقدامات که فردا رونمایی می شود تنها توسط نیروی زمینی سپاه انجام شده است و سایر سازمان ها هم از این اقدامات انجام داده اند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اعلام امادگی سپاه برای همکاری با سایر سازمان ها برای محرومیت زدایی افزود: به دولت محترم و سایر سازمان ها اعلام می کنیم آماده ایم این بستر و ظرفیت ایجاد شده را در اختیار آنها قرار دهیم و به آنها کمک کنیم تا آنها بتوانند حضور فعال تری در آن مناطق داشت باشند تا ان شاءالله دیگر شاهد محرومیت نباشیم.

وی افزود: چندین بار گزارشی از عملکرد نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی و محروم کشور به مقام معظم رهبری ارائه شد که ایشان این اقدامات را مبارک دانسته و گفتند که این کارها ادامه پیدا کند. ایشان یک نگاه ویژه ای به اقدامات محرومیت زدایی و رفع مشکلات مردم و ایجاد اشتغال در این مناطق دارند، سپاه در این حوزه آمادگی کامل دارد تا با دستگاه های اجرایی و سایر سازمان ها همکاری لازم را برای محرومیت زدایی داشته باشند.

توسعه زمینه امنیت پایدار است

وی توسعه را زمینه امنیت پایدار دانست و گفت: اقدامات محرومیت زدایی سپاه موجب افزایش وابستگی و صمیمیت مردم محلی و نیروهای سپاه شده و در مناطقی مانند کردستان و سیستان که دشمنان به دنبال ایجاد نا امنی بودند با این گونه اقدامات توطئه های دشمنان انقلاب شکست خورده است.

سردار پورجمشیدیان اظهارداشت: با وجود گستردگی که در مناطق مرزی داریم امنیتی با حضور مردم ایجاد شده و مسائل بسیار کوچکی رخ داده و اینها موفقیت سپاه در تامین امنیت پایدار با مشارکت مردم را مشخص می کند. نوکری مردم برای سپاه افتخار است و دشمنان نمی توانند میان سپاه و مردم شکاف ایجاد کنند.

وی افزود: در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۴۰۰ پروژه عمرانی و هزاران طرح اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق مرزی و محروم کشور نمایشگاهی از تولیدات و تولیدات مردمی برپا شده است.

کد مطلب 4512863
هادی رضایی

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