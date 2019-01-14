به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در نشست خبری که عصر امروز در ستاد نیروی زمینی سپاه برای معرفی ۵۴۰۰ پروژه عمرانی و هزاران طرح اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق مرزی و محروم کشور برگزار شد، با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، گفت: به همین مناسبت برنامه های ویژه ای در سراسر کشور درحال برگزاری است تا گزارشی از دستاورد ها انقلاب اسلامی ارائه شود.

وی افزود: نیروی زمینی سپاه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و بخشی جنوب شرق و بخشی از شرق و شمال ماموریت تامین امنیت را برعهده دارد ،سپاه با برعهده گرفته این مسئولیت محرومیت زدایی را در دستور کار خود قرار داده زیرا بیکاری و محرومیت می تواند زمینه نا امنی را ایجاد کند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به خدمات و اقدامات نظام اسلامی در محرومیت زدایی،گفت: با وجود اقدامات گسترده سازمان های مختلف برای محرومیت زدایی، در مناطق مرزی و محروم کشور همچنان کشور درگیر محرومیت است و بیکاری یکی از معضلاتی است که معضلاتی مانند قاچاق از آن ناشی می‌شود.

سردارپورجمشیدیان افزود: امروز بخش های عظیمی از امنیت مرزی توسط نیروهای بومی و مردمی که اکثریت آنها اهل سنت عزیز و بزرگوار کشورمان هست تامین می شود و سپاه در کنار ایجاد اشتغال امنیت را دنبال می کند.

وی، خالی شدن مناطق مرزی از جمعیت را به دلیل محرومیت یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار بر امنیت دانست و گفت: اگر می خواهیم مردم در مناطق مرزی حضور داشته باشند باید برای آنها اشتغال ایجاد کنیم به همین دلیل بخشی از فعالیت نیروی زمینی در جهت ایجاد اشتغال و کاهش مسائل اجتماعی ، خدمات درمانی و ایجاد امکانات برای مردم بوده است.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: از سال ۹۴ قرارگاه محرومیت زدایی باهدف ساماندهی محرومیت زدایی شکل گرفت و به لطف خدا دستگاه های مختلف پای کار آمده اند و یک همکاری بسیار خوب شکل گرفت است،کمیته امداد،آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن از جمله مجموعه هایی است که درکنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال حل مشکلات مردم و محرومیت زدایی است،البته محرومیت زدایی از وظایف سپاه نیست اما سپاه خود را خدمت رسانی به مردم می داند و معتقد است که امنیت پایدار با از بین رفتن محرومیت ها شکل می گیرد.

۵۴۰۰ پروژه عمرانی فردا افتتاح می شود

پورجمشیدیان اظهارداشت: از سال ۹۴ که قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه شکل گرفته تا سال ۹۶ ، ۲۸ هزار پروژه عمرانی مانند مسجد، درمانگاه و ... ساخته و حدود یک ملیون ۹۰۰ هزار پروژه غیر عمرانی مانند تهیه جهیزیه و برپایی بیمارستان صحرایی انجام شده است.

وی ادامه داد: فردا در مجموعه فتح المبین سپاه با حضور شخصیت های لشکری و کشوری ۵۴۰۰ پروژه عمرانی از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می شود همچنین ۶۰۰ هزار اقدام غیر نظامی ماننده تهیه جهیزیه و کمک های مختلف به مردم ارائه می شود. این پروژه ها و اقدامات که فردا رونمایی می شود تنها توسط نیروی زمینی سپاه انجام شده است و سایر سازمان ها هم از این اقدامات انجام داده اند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اعلام امادگی سپاه برای همکاری با سایر سازمان ها برای محرومیت زدایی افزود: به دولت محترم و سایر سازمان ها اعلام می کنیم آماده ایم این بستر و ظرفیت ایجاد شده را در اختیار آنها قرار دهیم و به آنها کمک کنیم تا آنها بتوانند حضور فعال تری در آن مناطق داشت باشند تا ان شاءالله دیگر شاهد محرومیت نباشیم.

وی افزود: چندین بار گزارشی از عملکرد نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی و محروم کشور به مقام معظم رهبری ارائه شد که ایشان این اقدامات را مبارک دانسته و گفتند که این کارها ادامه پیدا کند. ایشان یک نگاه ویژه ای به اقدامات محرومیت زدایی و رفع مشکلات مردم و ایجاد اشتغال در این مناطق دارند، سپاه در این حوزه آمادگی کامل دارد تا با دستگاه های اجرایی و سایر سازمان ها همکاری لازم را برای محرومیت زدایی داشته باشند.

توسعه زمینه امنیت پایدار است

وی توسعه را زمینه امنیت پایدار دانست و گفت: اقدامات محرومیت زدایی سپاه موجب افزایش وابستگی و صمیمیت مردم محلی و نیروهای سپاه شده و در مناطقی مانند کردستان و سیستان که دشمنان به دنبال ایجاد نا امنی بودند با این گونه اقدامات توطئه های دشمنان انقلاب شکست خورده است.

سردار پورجمشیدیان اظهارداشت: با وجود گستردگی که در مناطق مرزی داریم امنیتی با حضور مردم ایجاد شده و مسائل بسیار کوچکی رخ داده و اینها موفقیت سپاه در تامین امنیت پایدار با مشارکت مردم را مشخص می کند. نوکری مردم برای سپاه افتخار است و دشمنان نمی توانند میان سپاه و مردم شکاف ایجاد کنند.

وی افزود: در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۴۰۰ پروژه عمرانی و هزاران طرح اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق مرزی و محروم کشور نمایشگاهی از تولیدات و تولیدات مردمی برپا شده است.