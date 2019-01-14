احضار سفیر ایران در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری اعلام کرد که وزارت خارجه انگلیس سفیر ایران در لندن را برای پاسخگویی به سوالاتی در خصوص نازنین زاغری احضار کرده است.

نازنین زاغری شهروند انگلیسی دو تابعیتی است که به اتهام جاسوسی و تلاش برای براندازی در ایران بازداشت شده است.

پیش از این نیز مقامات ارشد انگلیسی در خصوص وضعیت این فرد اظهار نظرهایی کرده بودند. برای مثال «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه ای ایران را متهم کرده بود که نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز را به منظور فشار دیپلماتیک بر لندن به گروگان گرفته است.

نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی – انگلیسی دارد از بهار سال ۲۰۱۶ تاکنون به جرم جاسوسی در ایران زندانی‌ است.

جرمی هانت در مصاحبه‌ای رادیویی که روز جمعه ۷ دی انجام شد، مدعی شد: نازنین تنها کسی نیست که به منظور فشار دیپلماتیک به گروگان گرفته شده و علیرغم آنکه از هر نظر بیگناه است، در زندان بسر می‌برد.