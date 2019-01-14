جایگاه مساجد به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر امروز در نشست کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان یزد با تاکید بر تقویت نقش مساجد اظهار داشت: مساجد در گذشته پایگاه‌های انقلاب اسلامی بودند و اغلب مبارزات در محله‌ها در مساجد شکل گرفت.

وی از مساجد به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: نقش مسجد هم در دوران صدر اسلام و هم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی بی‌بدیل بود و امروز نیز باید برای استمرار انقلاب اسلامی، به اهمیت مساجد توجه کنیم.

امام جمعه یزد با بیان اینکه اکنون نقش و حضور جوانان در مساجد کمرنگ شده است، خاطرنشان کرد: باید برنامه‌هایی در مساجد اجرا شود که برای جوانان جذابیت داشته باشد و آنها را به این اماکن مقدس جذب کند.

وی با اشاره به اینکه ائمه جماعات نیز در مساجد نقش اساسی ایفا می‌کنند، عنوان کرد: ائمه جماعات در دوران پیروزی انقلاب نقش محوری در هدایت نهضت انقلاب داشتند و جوانان را در مسیر مبارزات خود، هدایت می کردند.

ناصری با تاکید بر اینکه امروز نیز نقش ائمه جماعات در مساجد برای جذب جوانان اثرگذار و تعیین کننده است، افزود: ائمه جماعات تلاش کنند ارتباط خود را با جوانان تقویت کرده و از فرصت‌هایی نظیر ایام دهه فجر برای تحقق این امر استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران با نام اهل بیت عصمت و طهارت (ع) عجین شده است، بیان کرد: امسال نیز ایام دهه فجر با ایام فاطمیه متقارن شده است.

امام جمعه یزد با بیان اینکه عده‌ای در صدد ایجاد شبهه در مبانی انقلاب هستند، تصریح کرد: نباید چنین شبهه‌ای در جامعه به وجود آید که بین پیروزی انقلاب و خط و سیره ائمه اطهار(ع) فاصله‌ای ایجاد شده است.

وی همچنین بر معرفی امام خمینی(ره) به نسل جوان در برنامه های دهه فجر تاکید کرد و اظهار داشت: خوب است که سفارش‌های امام به قشرهای مختلف، در قالب جملات کوتاه و تاثیرگذار با استفاه از قالب‌های هنری به جوانان ارائه شود و باید از ظرفیت مساجد در این راستا به خوبی بهره گرفت.