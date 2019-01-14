محفل بانوان شاعر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این محفل که عصر روز گذشته در رباط‌کریم برگزار شد، عزت الله عسگری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم، بهروز جلالی معاون فرهنگی و امور استان‌های بنیاد شعر و ادبیات داستانی و اعضای شورای شهر رباط‌کریم حضور داشتند.

این برنامه، با خوشامدگویی عزت الله عسگری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم آغاز شد.

عسگری با تشکر از مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی برای توجه به اهالی ادب‌دوست رباط‌کریم برای میزبانی محفل بانوان سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، ابراز امیدواری کرد که این شهر بتواند در آینده نیز میزبان رویدادهای مهم فرهنگی قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، بهروز جلالی معاون فرهنگی و امور استان‌های بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به نحوه برگزاری دوره‌های پیشین جشنواره شعر فجر گفت: جشنواره شعر فجر تا سال ۹۳ به شکل محفلی برگزار می‌شد؛ ولی از سال ۹۳ که برگزاری این رویداد ملی ادبی بر عهده بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایران قرار گرفت، آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شد که کتاب‌های منتشر شده سال قبل داوری شود و برگزیدگان در سه بخش بزرگسال، کودک و نوجوان و درباره شعر بررسی شده و برگزیدگان و شایستگان تقدیر معرفی می‌شوند.

جلالی همچنین درباره نحوه داوری آثار در جشنواره شعر فجر تشریح کرد: انتخاب داوران جشنواره شعر فجر برعهده هیات علمی نه نفره‌ای است که از بزرگان شعر و حوزه آکادمیک شعر تشکیل شده است. با آراء این هیات، سه گروه پنج نفره داوری در سه بخش ذکر شده، آثار را بررسی می‌کنند.

در ادامه مراسم فریبا یوسفی، شاعر، پژوهشگر و دبیر علمی محفل بانوان در صحبت‌هایی کوتاه با اشاره به اینکه محفل بانوان اولین محفلی ویژه بانوان است که در سالهای اخیر برگزار شده، ابراز امیدواری کرد که این تجربه شروع موفق و خوبی برای نشست‌های بعدی باشد. وی در انتهای صحبت‌هایش شعری را با مطلع «ادعا می‌کنیم اگر بودیم، نه مگر کل یومٍ عاشورا/ عشق هرجا که خیمه زد خون شد، نام آن گشت دشت کرب و بلا» برای حضار خواند.

غزل تاجبخش، شاعر پیشکسوت کشور، مهمان ویژه محفل بانوان جشنواره شعر فجر بود. وی با تشکر از برگزارکنندگان این مراسم و با تبریک میلاد حضرت زینب (س) گفت: نام حضرت زینب(س) نام مبارکی در فرهنگ ما است. خانم‌ها در هر کجای گیتی که باشند، باید بالنده باشند نه نالنده. حضرت زینب(س) مظهر بالندگی بودند.

وی در انتهای صحبت‌هایش غزل زیر را برای حاضران در سالن خواند.

حرفی بزن، بخند، جهان سنگواره شد

ابری فراز خانه دل پاره پاره شد

باران گرفت، سبزه از نو دمید و شعر

آمد سلام و سبزه ما هم بهاره شد

گل‌خنده‌ای بزن که بخندد نگاه عشق

صد آسمان نگاه مگر بی ستاره شد

زرد از خزان شدیم در آغاز هر بهار

یک گفته بر نگفته دردی اشاره شد

یک قطره از ترنم باران چکید و گل

گویی برای گوش زمین گوشواره شد

حرفی بزن به رنگ شقایق به یاد عشق

افسونگری که لحظه به لحظه هزاره شد

ما را بدون عشق خدامان نیافرید

نرم از نگاه عشق دل سنگ خاره شد

شیرین و شنگ می‌رسد از ره گل امید

می‌گویمش بخند، غزل استعاره شد

در ادامه این محفل، مریم آریان، سودابه امینی، ساجده جبارپور، سارا جلوداریان، تکتم حسینی، سمانه خلف‌زاده، نفیسه سادات‌موسوی، افسانه غیاثوند، لیلا کردبچه، مرضیه مختارنژاد، نغمه مستشارنظامی و بانوان شاعر رباط‌کریم شعرخوانی کردند.