به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی بعد از استعفای رسول خادم مدتهاست توسط سرپرست اداره می شود و فعلا حمید بنی تمیم زمام امور را در دست دارد. هر چند در مدت سرپرستی بنی تمیم هم امور کشتی زمین نمانده و برنامه های داخلی و برون مرزی طبق برنامه و تقویم قبلی، اجرا شده است، اما اهالی کشتی همچنان دغدغه انتخاب هر چه سریعتر رئیس جدید فدراسیون کشتی را دارند.

جماعت گوش شکسته‌ها معتقدند با توجه به در پیش بودن المپیک ۲۰۲۰ توکیو تا ۲۰ ماه آینده، زمان زیادی برای سبک سنگین کردن گزینه های اصلی ریاست وجود ندارد و وزارت ورزش باید بطور فوری و جدی، زمان ثبت نامه کاندیداها و برگزاری مجمع عمومی را اعلام کند.

در این مدت نام گزینه های زیادی به عنوان جانشین احتمالی رسول خادم مطرح شده که از آن جمله باید به امیررضا خادم، علیرضا دبیر و حمید بنی تمیم اشاره کرد. البته در انتخاب از بین این سه گزینه، اتفاق نظر چندانی در بین اعضای خانواده بزرگ گوش‌شکسته‌ها وجود ندارد و هر کدام معتقدند گزینه مورد نظر خودشان، استحقاق و لیاقت ریاست فدراسیون را دارد. تنها نکته مشترک بین این مدعیان، این است که هر سه نفر از خانواده کشتی هستند و هر کدام از این نفرات هم به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شود، صندلی ریاست باز هم به یک گوش شکسته خواهد رسید.

اما با توجه به اتفاقات اخیر گویا این جمع سه نفره مدعیان، چندان هم تنها و بی رقیب نیستند و فرد دیگری در حال پیوستن به آنهاست. وزارت ورزش که قصد دارد بهترین گزینه را برای ریاست فدراسیون کشتی انتخاب کند، در حال بررسی شرایط نفرات مدعی نشستن روی صندلی ریاست است.

این احتمال وجود دارد که وزارت ورزش در صورت به جمع بندی کامل نرسیدن در مورد گزینه هایی از دل کشتی، سراغ مدیرانی خارج از این رشته برود و یک گزینه جدید را روانه انتخابات کند.

البته این موضوع چندان هم در کشتی ایران عجیب و بی سابقه نیست، چرا که ما در سالهای قبل هم شاهد انتخاب مدیرانی مثل محمدرضا یزدانی خرم و مرحوم حجت اله خطیب بودیم که اولی توانست گام های مثبتی برای کشتی بردارد، اما دومی تا زمان رفتنش از کشتی آماج شدیدترین انتقادات مدیریتی بود.

به هر حال با تداوم تاخیر در اعلام زمان مجمع عمومی انتخابات فدراسیون کشتی از سوی وزارت ورزش این گمانه زنی بسیار جدی‌تر شده که گزینه چهارمی خارج از خانواده کشتی هم در حال انتخاب است و هیچ بعید نیست مدیری غیر از جماعت گوش‌شکسته ها، سکاندار ریاست فدراسیون شود.