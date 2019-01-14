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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

رئیس جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان:

جشن برداشت گندم در سیستان وبلوچستان برگزار می شود

جشن برداشت گندم در سیستان وبلوچستان برگزار می شود

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: نیمه دوم اسفند ماه امسال جشن برداشت گندم در سیستان وبلوچستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجتبی پیری در نشست کارگروه خرید گندم اظهار داشت: در سال زراعی جاری برداشت گندم مزارع سیستان و بلوچستان از نیمه دوم اسفند ماه در مناطق جنوبی استان شروع خواهد شد که زودتر از سایر نقاط گندم خیز کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان افزود: با توجه خشکسالی شدید در استان امسال فقط  ۳۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی استان به کشت گندم رفته است.

وی با اشاره به پرداخت کل مطالبات سال گذشته گندم کاران  گفت: در سال زراعی گذشته ۳۰ هزار و ۵۶۷ تن گندم از گندم کاران توسط اداره کل غله و سازمان تعاون روستایی به ارزش بیش از ۴۱ میلیارد تومان خریداری شده است.

پیری همچنین از خرید ۴۸۶ تن دانه‌های روغنی کلزا و گلرنگ به ارزش ۱۴ میلیارد ریال از کشاورزان استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: امسال این میزان خریدار بیشتری خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان در این نشست خواستار برنامه ریزی مناسب برای تجهیز مراکز خرید گندم شد.

کد مطلب 4512914

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