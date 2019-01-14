به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پیام خراسان و خاتم اردکان در رقابت های هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال با جنجال همراه شد تا این دیدار نیمه تمام بماند. هفته گذشته نیز جلسه کمیته انضباطی برگزار شد اما رای آن اعلام نشد. روز گذشته نیز دبیر سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد رای امروز (دوشنبه) اعلام می شود اما تا این لحظه خبری از رای کمیته انضباطی نشد.

برای اطلاع بیشتر خبرنگار مهر با مسعود یزدان پناه، دبیر سازمان لیگ تماس و دلیل اعلام نشدن رای را جویا شد. یزدان پناه درباره زمان اعلام رای گفت: رای تا پایان وقت امروز اعلام می شود. طبق بند ۲ و ۳ آیین نامه، کمیته انضباطی جهت بررسی و صدور رای ۱۰ روز فرصت دارد و بر اساس همین بند رای دیر اعلام شد.