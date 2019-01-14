به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اخوان علوی ظهر دوشنبه در نشست شرکتهای دانش بنیان استان قم با رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که در سالن پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد، گفت: توسعه و تجاریسازی فناوری مهمترین هدفی بوده که در پارک علم و فناوری دنبال میشود.
وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان استان قم باید از مزایای استقرار در پارک استفاده بهینه کنند، گفت: یکی از مشکلاتی که بیشتر شرکتهای متقاضی دانش بنیان مطرح میکنند، در تعریف پیچیدگی فناوری است که در این زمینه برداشتهای مختلفی میشود و خط مشی شاخصی وجود ندارد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تأکید بر اینکه باید فرایند دانش بنیان شدن گستره بیشتری پیدا کند، گفت: معمولاً شرکتهایی که در حوزههای غیر از فنی و مهندسی فعالیت میکنند، دانش بنیان شدن آنها سخت و پیچیده میشود
وی افزود: تعیین نام «خلاق» برای شرکتهایی که در حوزه فناوری نرم فعالیت میکنند پارکهای علم و فناوری را از اهداف ترسیمشده دور میکند، لازم است تا تدابیری اندیشیده شود تا شرکتهای فعال در حوزه هنر، ادبیات و دیگر ساحتهای علوم انسانی از مزایای شرکتهای دانشبنیان محروم نباشند.
شایان ذکر است در این نشست که با مشارکت صندوق پژوهش و فناوری کریمه برگزار شد، تعدادی از شرکتهای دانش بنیان استان و مستقر در پارک علم و فناوری استان قم، مسائل و موانع پیش رو در دریافت مجوز یا تمدید فعالیت دانش بنیان خود را مطرح کردند که دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن پاسخگویی به سؤالات، راهنمایی لازم برای پیگیری درخواستها را دادند.
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