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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۵

در کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه ؛

متکی بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کرد

متکی بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کرد

وزیر امور خارجه ایران شب گذشته باردیگر اعلام کردکه کشورش طرفدار حل موضوع هسته ای خود از طریق گفتگو و دیپلماسی است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی در یک کنفرانس مطبوعاتی با عبدالله گل همتای ترکیه ای خود گفت : ما گفته ایم که خواهان یک راه حل دیپلماتیک هستیم .

وی همچنین درباره سازنده بودن نشست محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و علی لاریجانی مذاکره کنننده ار شد هسته ای ایران در وین ابراز امیدواری کرد .

وی گفت : بگذارید امیدوار باشیم که در این زمان مذاکرات مانند گذشته قطع نشود و تاکید کرد که حل و فصل بین المللی این موضع  نیازمند حفظ حقوق ایران و رفع تمامی نگرانیها درباره این مسئله باشد که ایران درنظر دارد از توانمندیهای غنی سازی خود برای ساخت تسلیحات هسته ای استفاده کند .

متکی وعبدالله گل گفتند : آنها دردیدارخود درباره عراق گفتگو و تاکید کردند که اگر ثبات در عراق برقرار نشود ، کشورهای همسایه درمنطقه همچنان درمعرض حملات تروریستی قرار خواهدداشت .

نشست محمد البرادعی و علی لاریجانی در آستانه اتمام ضرب الاجل شورای امنیت سازمان ملل برای توقف غنی سازی ایران صورت گرفت .

شورای امنیت سازمان ملل 23 دسامبر قطعنامه ای را درباره موضوع هسته ای ایران تصویب کرد . محمد البرادعی قراراست طبق برنامه گزارشی را درباره پیروی ایران از درخواست شورای امنیت تا روز جمعه ارائه دهد .

از سویی ، وزیرامور خارجه ایران روز گذشته با رجب طیب اردوغان نخست و زیر ترکیه دیدار کرد و قراراست امروزدراستانبول با احمد نجد سزر دیدار کند .

کد مطلب 451296

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