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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

توئیت پمپئو در خصوص دیدار با «محمد بن سلمان»

توئیت پمپئو در خصوص دیدار با «محمد بن سلمان»

وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی به تشریح دیدار خود با ولیعهد عربستان سعودی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در این پیام که در توئیتر منتشر شده آورده است: امروز با ولیعهد محمد بن سلمان دیدار کردم. ما درباره روابط آمریکا و عربستان، لزوم پاسخگویی در خصوص قتل جمال خاشقجی و مذاکرات صلح یمن گفتگو کردیم. یک راه حل سیاسی جامع تنها راه پایان دادن به جنگ یمن است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین امروز پس از دیدار با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در ریاض اعلام کرد: در دیدار با پادشاه و ولیعهد سعودی گفتم که تمامی کسانی که مسئول قتل جمال خاشقجی هستند باید محاکمه شوند.

وی با بیان این مطلب افزود: در دیدار با مقامات سعودی درباره تحقیقات و اقدامات قانونی مربوط به قتل جمال خاشقجی گفتگو کردیم.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا صبح امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در قصر «الیمامه» در ریاض دیدار کرد.

کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که هدف احتمالی پمپئو از اظهارنظر درخصوص جمال خاشقجی بیشتر فرونشاندن جنجال داخلی در آمریکا بر سر نحوه برخورد دولت ترامپ با این قتل فجیع است تا مسئول و پاسخگو ساختن سعودیها.

کد مطلب 4512965
عبدالحمید بیاتی

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