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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۸

با صدور بخشنامه‌ای عنوان شد

جلوگیری از عرضه کتاب قاچاق در ایستگاه‌های مترو 

جلوگیری از عرضه کتاب قاچاق در ایستگاه‌های مترو 

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران طی بخشنامه‌ای به مسئولان مختلف شهرداری و مترو خواستار توقف فروش کتاب بدون همکاری و نظارت اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در اوایل آذر ماه سال جاری و پیرو اقدامات پیشگیرانه کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس اتحادیه طی نامه‌ای به محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران درخواست کرد با توجه به اینکه مشاهده می‌شود در ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها و برخی مکان‌های عمومی مرتبط به شهرداری‌ها کتاب‌های قاچاق عرضه می‌شود و نیز برپایی غرفه‌ها و  نمایشگاه‌های عرضه کتاب با تخفیف‌های غیر متعارف به‌صورت موقت و دائمی با مجوز شهرداری‌ها بر پا می‌شود، ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از صدور هرگونه مجوز برپایی چنین نمایشگاه‌های کتابی از سوی شهرداری‌های مناطق 22گانه تهران و مترو، مراتب به این اتحادیه منعکس گردد و پس از تأیید این اتحادیه نسبت به صدور مجوز لازم اقدام شود و از برپایی هر گونه نمایشگاه کتاب از سوی شهرداری‌ها و مترو بدون مجوز این اتحادیه جلوگیری به عمل آید. 

به دنبال این مکاتبه و در تاریخ 15 دی ماه، محمدجواد حق‌شناس طی بخشنامه‌ای به مسئولان مختلف شهرداری و مترو  این موضوع را منعکس کرده و خواسته است گزارش اقدام و اجرای آن را به دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارسال کنند.

متن این بخشنامه بدین شرح است:

نظر به اهمیت ایجاد سازوکار نظارتی بر عرضه کتاب و درخواست اتحادیه ناشران و کتابفروشان مبنی بر همکاری شهرداری تهران برای جلوگیری از عرضه و فروش کتابهای قاچاق و بدون مجوز بویژه در بوستانها، نمایشگاهها و بازارچه‌های دائمی و موقت در سطح شهر تهران، ضروری است برگزاری کلیه رویدادها در حوزه کتاب شامل جشنواره، نمایشگاه، بازارچه دائمی و موقت در کلیه مناطق 22 گانه، مترو و میادین با همکاری و نظارت اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران انجام گیرد. خواهشمند است گزارش اقدام و اجرای این بخشنامه به دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارسال گردد.

گیرندگان این بخشنامه عبارتند از: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، سرپرست شرکت توسعه فضاهای شهرداری تهران، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری و حومه تهران

کد مطلب 4512972
حمید نورشمسی

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