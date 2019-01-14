به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در اوایل آذر ماه سال جاری و پیرو اقدامات پیشگیرانه کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، رئیس اتحادیه طی نامه‌ای به محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران درخواست کرد با توجه به اینکه مشاهده می‌شود در ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها و برخی مکان‌های عمومی مرتبط به شهرداری‌ها کتاب‌های قاچاق عرضه می‌شود و نیز برپایی غرفه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه کتاب با تخفیف‌های غیر متعارف به‌صورت موقت و دائمی با مجوز شهرداری‌ها بر پا می‌شود، ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از صدور هرگونه مجوز برپایی چنین نمایشگاه‌های کتابی از سوی شهرداری‌های مناطق 22گانه تهران و مترو، مراتب به این اتحادیه منعکس گردد و پس از تأیید این اتحادیه نسبت به صدور مجوز لازم اقدام شود و از برپایی هر گونه نمایشگاه کتاب از سوی شهرداری‌ها و مترو بدون مجوز این اتحادیه جلوگیری به عمل آید.

به دنبال این مکاتبه و در تاریخ 15 دی ماه، محمدجواد حق‌شناس طی بخشنامه‌ای به مسئولان مختلف شهرداری و مترو این موضوع را منعکس کرده و خواسته است گزارش اقدام و اجرای آن را به دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارسال کنند.

متن این بخشنامه بدین شرح است:

نظر به اهمیت ایجاد سازوکار نظارتی بر عرضه کتاب و درخواست اتحادیه ناشران و کتابفروشان مبنی بر همکاری شهرداری تهران برای جلوگیری از عرضه و فروش کتابهای قاچاق و بدون مجوز بویژه در بوستانها، نمایشگاهها و بازارچه‌های دائمی و موقت در سطح شهر تهران، ضروری است برگزاری کلیه رویدادها در حوزه کتاب شامل جشنواره، نمایشگاه، بازارچه دائمی و موقت در کلیه مناطق 22 گانه، مترو و میادین با همکاری و نظارت اتحادیه ناشران و کتابفروشان شهر تهران انجام گیرد. خواهشمند است گزارش اقدام و اجرای این بخشنامه به دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارسال گردد.

گیرندگان این بخشنامه عبارتند از: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، سرپرست شرکت توسعه فضاهای شهرداری تهران، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری و حومه تهران