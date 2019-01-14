شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش ها در چهارمحال و بختیاری تا روز سه شنبه تداوم دارد، اظهار داشت: بر اساس نقشه های هواشناسی فعالیت سامانه بارشی در این استان ادامه دارد و تا اواخر وقت روز سه شنبه بارش برف و باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید، کولاک برف در ارتفاعات و کاهش دید در سطح استان پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: شدت بارش ها طی امروز برای نواحی غرب و جنوب استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: روز چهارشنبه از شدت ناپایداری ها در مناطق شرقی کاسته خواهد شد اما همچنان در غرب و بخش هایی از جنوب استان ادامه خواهند داشت.