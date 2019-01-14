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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

با حضور مدیر عامل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور؛

۲ هزار فقره املاک علوی در مناطق محروم کلاله اهدا شد

۲ هزار فقره املاک علوی در مناطق محروم کلاله اهدا شد

کلاله- مدیرعامل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور گفت: دو هزار فقره املاک علوی در مناطق محروم استان گلستان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه با حضور رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور دو هزار فقره املاک علوی مسکونی، کشاورزی و باغی به مردم مناطق کم‌برخوردار شهرستان کلاله اهدا شد.

مدیر عامل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور در این مراسم اظهار کرد: پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف اراضی و املاک موسوم به علوی و شبه علوی و در آستانه سفر رئیس جمهور به استان گلستان دو هزار فقره املاک علوی باغی،  کشاورزی و مسکونی به مردم مناطق کم برخوردار اهدا شد.

حسن کاری افزود: از دو هزار فقره املاک علوی، هزار و ۱۲۰ فقره مربوط به اراضی مسکونی و ۸۸۰ فقره اراضی باغی و کشاورزی است.

وی گفت: ارزش این املاک بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال است و در این مرحله هزار و ۱۲۰ فقره اراضی مسکونی به مساحت ۶۵۰ هزار  مترمربع و ۸۸۰ فقره اراضی باغی و کشاورزی به مساحت ۱۷ میلیون و ۲۲۵ هزار متر مربع خواهد بود.

کد مطلب 4513001

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