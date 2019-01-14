خواسته واشنگتن برای متلاشی کردن ائتلاف سوری- ایرانی غیرمنطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، «الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان ضمن انتقاد از هجمه رسانه ای و دیپلماتیک غربیها به نقش روسیه اعلام کرد: غربی ها به دنبال بزرگنمایی درباره نقش روسیه در لبنان با هدف متوقف کردن مسیر توسعه روابط میان دو کشور هستند. مسکو بر توسعه روابط با لبنان از طریق توافق همکاری نظامی و فنی و توافقات اقتصادی و امضای قراردادهای جدید عزم جدی دارد و منتظر امضای توافق همکاری نظامی پس از تشکیل دولت جدید لبنان و افزایش سطح حضور در این کشور در سال ۲۰۱۹ با وجود همه هجمه هاست.

وی در ادامه گفت: تلاش های آمریکا برای متلاشی کردن ائتلاف سوری-ایرانی غیرمنطقی است.

درباره حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و نقش مسکو در حمایت از سوریه نیز بیان کرد: دخالت اسرائیل در سوریه از سوی روسیه محکوم است و در راستای حمایت از تروریسم ضد دمشق است. روسیه در راستای تحکیم حاکمیت سوریه حرکت می کند و ما سوریه را به سامانه اس ۳۰۰ تجهیز کردیم و موضوع زمان استفاده از این سلاح پیشرفته به ارتش سوریه مربوط می شود.اسرائیل بهانه حضور ایران در سوریه را برای حملات مطرح می کند.

زاسپکین بر همکاری و اقدام مشترک کشورش با ایران در سوریه برای حمایت از حاکمیت سوریه و مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

سفیر روسیه در لبنان درباره فشارهای آمریکا برای ممانعت از سرگیری روابط میان کشورهای عربی و دمشق نیز گفت: خواسته آشکاری از سوی آمریکایی ها و برخی اعراب وجود دارد و آن متلاشی شدن ائتلاف سوری-ایرانی است و این به نظر من موضوعی غیرمنطقی است.

وی از کشورهای عربی خواست که بدون شرط و در راستای کاهش تنش در منطقه روابط خود را با سوریه از سربگیرند و در بازسازی بدون شرط شرکت کنند زیرا کشورهای متحد سوریه مانند روسیه، چین، هند و ایران بازسازی را آغاز خواهند کرد.

زاسپکین تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه را تحولی مهم برای وحدت سوریه دانست و تاکید کرد: مذاکراتی که در حال حاضر درباره شمال سوریه انجام می شود حتما به بازگشت اراضی تحت اشغال آمریکایی ها به آغوش دمشق منتهی خواهد شد. نقش ترکیه محدود است و سرانجام نیروهای ترکیه از سوریه می روند و همه اراضی سوریه به آغوش دمشق بازمی گردد.

وی با اشاره به هجمه های غرب علیه روسیه نیز گفت: آنچه روسیه در گرجستان، اوکراین و سوریه انجام داد جز واکنش به عربده کشی آمریکا نیست.

سفیر روسیه در لبنان به اقدامات آمریکا در سرنگونی رژیم ها و آوردن رژیم هایی ضد روسیه، تحریک گروههای افراطی بازمانده از نازی ها و دامن زدن به گرایش ضد روسی در اروپا و استقرار سپرموشکی در مرزهای روسیه و خارج شدن آمریکا از پیمان های مختلف بین المللی اشاره کرد.

زاسپکین گفت: آمریکایی ها در حال حاضر جز به تقویت صنایع نظامی آمریکا برای بالابردن سقف رقابت با روسیه فکر نمی کنند این رفتار آمریکایی ها نگران کننده است زیرا روسیه را به سوی واکنش های سخت سوق می دهد. این سیاست ها اوضاع را به سوی جنگ بدون مسئولیت سوق می دهد و حتی بحث جنگ هسته ای آتی ممکن است که به سبب اشتباه به حقیقت تبدیل شود و این همه بشریت را تهدید می کند.