تولید دانه های کلزا در کشور ۶ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی، عصر دوشنبه، در افتتاح متمرکز پروژه های گلستان که با صورت ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: شور و شعف مردم استان در افتتاحیه پروژه ها و کشاورزان با تراکتورهای خودشون کاروان سپاس تشکیل دادند و مشارکت و حضور مردم ستودنی بود.

وی افزود: اجرای ٥٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد از دیگر برنامه های ما بود.

وی بیان کرد: تولید دانه های کلزا امسال نسبت به سال گذشته ٦ برابر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مایه افتخار است که در بین شما مردم گمیشان حضور دارم.

حجتی با تاکید به تلاش مردم خونگرم شهرستان گمیشان افزود: شما عزیزان در جهت حفظ و توسعه و آبادانی کشور تلاش کرده اید و با این همتی که من در شما می بینم می توانیم بر بدخواهان ملت و دولت اسلامی پیروز شویم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سایت های پرورش میگو در این شهرستان افزود: افزایش تولید میگو در گلستان باعث خوشحالی است و باید شکر گذار این نعمت باشیم.