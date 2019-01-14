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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۷

وزیر جهاد:

تولید دانه های کلزا در کشور ۶ برابر شد

تولید دانه های کلزا در کشور ۶ برابر شد

گمیشان- وزیر جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: تولید دانه های کلزا امسال نسبت به سال گذشته ٦ برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی، عصر دوشنبه، در افتتاح متمرکز پروژه های گلستان که با صورت ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: شور و شعف مردم استان در افتتاحیه پروژه ها و کشاورزان با تراکتورهای خودشون کاروان سپاس تشکیل دادند و مشارکت و حضور مردم ستودنی بود.

وی افزود: اجرای ٥٠ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد از دیگر برنامه های ما بود.

وی بیان کرد: تولید دانه های کلزا امسال نسبت به سال گذشته ٦ برابر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مایه افتخار است که در بین شما مردم گمیشان حضور دارم.

حجتی با تاکید به تلاش مردم خونگرم شهرستان گمیشان افزود: شما عزیزان در جهت حفظ و توسعه و آبادانی کشور تلاش کرده اید و با این همتی که من در شما می بینم می توانیم بر بدخواهان ملت و دولت اسلامی پیروز شویم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سایت های پرورش میگو در این شهرستان افزود: افزایش تولید میگو در گلستان باعث خوشحالی است و باید شکر گذار این نعمت باشیم.

کد مطلب 4513012

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