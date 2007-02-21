مسئولان اجرایی باشگاه استقلال از خود دفاع کردند/ مدیران باشگاه خواهان برخورد قاطع با عاملان محرومیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که در غیاب محمد جواد ایروانی و حمیدرضا آصفی برگزار شد، مدیرعامل، رییس سازمان فوتبال و سرپرست تیم فوتبال باشگاه استقلال برای ادای توضیحاتی در جمع مدیران باشگاه استقلال حضور یافتند.

مقداد نجف نژاد، امیر قلعه نویی و علی نظری جویباری به عنوان مسئولان اجرایی باشگاه استقلال در جلسه شب گذشته گزارشی کامل از اقدامات خود برای ارسال به موقع اسامی آبی پوشان به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کردند.

مدیران باشگاه استقلال با استماع دفاعیات آنها قانع نشده وخواهان بررسی دقیق دلایل اعمال محرومیت از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شدند. در این نشست تاکید شد عاملان محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شناسایی شده و به شدت با آنها برخورد شود.

محمد علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی نیز پیش از برگزاری این جلسه از مسئولان باشگاه استقلال خواسته بود عوامل محرومیت این باشگاه از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شناسایی شده و به شدت با آنها برخورد شود.

در این نشست همچنین مقرر شد نمایندگان باشگاه استقلال برای دیدار و گفتگو با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا (تا قبل از بررسی درخواست این باشگاه در رفع محرومیت از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا) عازم مالزی شوند.