  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

دستیار کی‌روش: هنوز با بازیکنان در مورد دیدار با عراق صحبت نکردیم

دستیار کی‌روش: هنوز با بازیکنان در مورد دیدار با عراق صحبت نکردیم

مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: بعد از بازی با ویتنام برنامه ریکاوری و استراحت را برای بازیکنان در نظر گرفتیم و هنوز در مورد بازی با عراق برایشان حرف نزده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، اوسیانو کروز در حاشیه تمرین امروز تیم ملی که در زمین ورزشگاه الوصل دبی برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: دو بازی بزرگ را پشت سر گذاشتیم و هنوز در مورد بازی با عراق با بازیکنان صحبت نکردیم. کارهایی انجام دادیم که خوب بوده و فردا وقت هست که درباره بازی با عراق برای بازیکنان صحبت کنیم. 

وی در مورد اظهار نظر سرمربی تیم ملی عراق که گفته است نقاط ضعف ایران بیشتر از نقاط قوتش است گفت: هیچ صحبتی در این مورد نمی کنم. ما در مورد اظهار نظر سرمربیان دیگر صحبت نمی کنیم و تنها دنبال آماده کردن تیم خودمان هستیم. 

کد مطلب 4513066
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها