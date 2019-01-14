به گزارش خبرنگار مهر از امارات، اوسیانو کروز در حاشیه تمرین امروز تیم ملی که در زمین ورزشگاه الوصل دبی برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: دو بازی بزرگ را پشت سر گذاشتیم و هنوز در مورد بازی با عراق با بازیکنان صحبت نکردیم. کارهایی انجام دادیم که خوب بوده و فردا وقت هست که درباره بازی با عراق برای بازیکنان صحبت کنیم.

وی در مورد اظهار نظر سرمربی تیم ملی عراق که گفته است نقاط ضعف ایران بیشتر از نقاط قوتش است گفت: هیچ صحبتی در این مورد نمی کنم. ما در مورد اظهار نظر سرمربیان دیگر صحبت نمی کنیم و تنها دنبال آماده کردن تیم خودمان هستیم.