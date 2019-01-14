مازندرانی ها ۵ میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی اوقاف نذر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری در شورای اداری اوقاف با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه بر لزوم برگزاری مراسمات مذهبی و عزاداری در این ایام تاکید کرد و گفت: برنامه های ایام فاطمیه باید با محتوا و ارزشی برگزار شود.

وی اظهار کرد: آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه ظرفیت مهمی در برگزاری برنامه های مذهبی به شمار می رود که اوقاف در قالب کارویژه های مختلف برنامه ها و طرح های فرهنگی و مذهبی را در این اماکن مقدس اجرا می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی و کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی در کشور، افزود: پروژه‌های عمرانی آستان مقدس امامزادگان، بقاع متبرکه و موقوفات مازندران با جدیت دنبال می‌شود.

حیدری با بیان اینکه ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع متبرکه و موقوفات در مازندران در حال اجراست، افزود: بیشتر پروژه‌های شاخص عمرانی آستان مقدس امامزادگان مازندران بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با کمک مردم و خیران در حال ساخت و ساز هستند.

وی با اشاره به اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی آستان مقدس امامزادگان مازندران با دریافت وام در حال اجراست، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵ میلیارد ریال اعتبار از محل نذورات مردمی برای پروژه‌های عمرانی بقاع متبرکه مازندران هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خواستار توجه ویژه و کمک بنیاد برکت به پروژه‌های عمرانی آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان شد و گفت: لیست پروژه‌های عمرانی شاخص آستان مقدس امامزادگان مازندران در اختیار بنیاد برکت استان قرار می‌گیرد تا با اختصاص بودجه به آنها شاهد تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها باشیم.