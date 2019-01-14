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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۳

استاندار آذربایجان شرقی:

ارامنه جزو اقشار ممتاز هستند/ استانداری متعلق به همه شهروندان است

ارامنه جزو اقشار ممتاز هستند/ استانداری متعلق به همه شهروندان است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه شهروندان ارمنی تبریز از لحاظ حرفه‌ای و اخلاقی، کارنامه بسیار درخشانی دارند و جزو اقشار ممتاز جامعه به شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز دوشنبه در دیدار اسقف اعظم و اعضای شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان با وی، خاطرنشان کرد: حضور ارزشمند جامعه ارامنه در شهر تبریز، مدیون مدیریت شورای خلیفه‌گری و راهبری اسقف اعظم است.

وی با بیان اینکه دولت و استانداری متعلق به همه شهروندان و هموطنان است، افزود: تمام مسائل و مشکلات جامعه ارامنه را در حد امکانات و اختیارات پیگیری می‌کنیم تا ارتباط و صمیمیت بین هموطنان بیش از گذشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حضرت عیسی(ع) برای ما مسلمانان هم به اندازه مسیحیان قابل احترام است، خاطرنشان کرد: گفت: هدایت و اصلاح جامعه، هدف مشترک همه ادیان الهی است و امروز پیروان انبیا باید برای برون‌رفت جهان از وضعیت متلاطم کنونی، یکپارچه و متحد باشند.

حمایت‌های مسئولان استان و شهر تبریز از جامعه ارامنه

اسقف اعظم خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان هم در این دیدار با قدردانی از ابراز محبت استاندار آذربایجان شرقی به جامعه ارامنه، گفت: ارامنه در طول تاریخ به‌عنوان شهروندان ایرانی همواره متعهد و وفادار به جامعه خود بوده‌اند و امروز هم آماده‌اند تمام امکانات خود را به نفع جامعه به کار گیرند.

گریگوری چیفت‌چیان با اشاره به حمایت‌های مسئولان استان و شهر تبریز از جامعه ارامنه، گفت: فعالیت‌های روزمره جامعه ارامنه بدون هیچ مشکل خاصی در جریان است؛ البته ما هم مانند سایر هموطنان خود مشکلاتی داریم که باید دست به دست هم دهیم و برای حل مشکلات و اعتلای کشور تلاش کنیم.

روبیک جانانه، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان هم از برنامه‌ریزی این شورا برای گرامی‌داشت هرچه‌باشکوه‌تر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد.

کد مطلب 4513079

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