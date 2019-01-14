ارامنه جزو اقشار ممتاز هستند/ استانداری متعلق به همه شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز دوشنبه در دیدار اسقف اعظم و اعضای شورای خلیفهگری ارامنه آذربایجان با وی، خاطرنشان کرد: حضور ارزشمند جامعه ارامنه در شهر تبریز، مدیون مدیریت شورای خلیفهگری و راهبری اسقف اعظم است.
وی با بیان اینکه دولت و استانداری متعلق به همه شهروندان و هموطنان است، افزود: تمام مسائل و مشکلات جامعه ارامنه را در حد امکانات و اختیارات پیگیری میکنیم تا ارتباط و صمیمیت بین هموطنان بیش از گذشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حضرت عیسی(ع) برای ما مسلمانان هم به اندازه مسیحیان قابل احترام است، خاطرنشان کرد: گفت: هدایت و اصلاح جامعه، هدف مشترک همه ادیان الهی است و امروز پیروان انبیا باید برای برونرفت جهان از وضعیت متلاطم کنونی، یکپارچه و متحد باشند.
حمایتهای مسئولان استان و شهر تبریز از جامعه ارامنه
اسقف اعظم خلیفهگری ارامنه آذربایجان هم در این دیدار با قدردانی از ابراز محبت استاندار آذربایجان شرقی به جامعه ارامنه، گفت: ارامنه در طول تاریخ بهعنوان شهروندان ایرانی همواره متعهد و وفادار به جامعه خود بودهاند و امروز هم آمادهاند تمام امکانات خود را به نفع جامعه به کار گیرند.
گریگوری چیفتچیان با اشاره به حمایتهای مسئولان استان و شهر تبریز از جامعه ارامنه، گفت: فعالیتهای روزمره جامعه ارامنه بدون هیچ مشکل خاصی در جریان است؛ البته ما هم مانند سایر هموطنان خود مشکلاتی داریم که باید دست به دست هم دهیم و برای حل مشکلات و اعتلای کشور تلاش کنیم.
روبیک جانانه، رئیس شورای خلیفهگری ارامنه آذربایجان هم از برنامهریزی این شورا برای گرامیداشت هرچهباشکوهتر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد.
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