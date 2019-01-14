آموزش و پرورش ۲ هزار و ۹۰۰ فضای آموزشی از شهرهای جدید طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی‌وند بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش تهران طی سخنانی مشکلات فضاهای آموزی در شهرک های مسکن مهر در تهران را جدی دانست و گفت: امسال ۲۷ درصد رشد در ایجاد فضاهای آموزشی داشتیم، که بیشترین شیب این رشد در استان تهران و بخصوص در شهرستان پردیس بوده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: کلیه شهرک‌ها و شهرهای مسکونی طبق ماده ۱۸ قانون و تبصره های ذیل آن ملزم به تامین واحدهای آموزشی هستند و کلیه شهرک‌سازان و انبوه‌سازان باید این امر را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ۴ تبصره‌ ذیل ماده ۱۸ قانون در سال ۸۶ و با درخواست دولت وقت، توسط مجلس حذف شد و اکنون با تاکید رئیس‌جمهور، انتظار از نمایندگان مجلس این است که با بازگرداندن این تبصره‌ها، ماده مذکور را احیا کنند.

زینی وند گفت:این وزارتخانه، ۲۹۰۰ فضای آموزشی از محل شهرهای جدید طلب دارد که نیاز حیاتی حوزه آموزش و پرورش در کشور است.