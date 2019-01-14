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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۲

دادستانی فردیس:

مشکل فاصله نزدیک فرودگاه‌های پیام و فتح باید حل شود

مشکل فاصله نزدیک فرودگاه‌های پیام و فتح باید حل شود

فردیس - دادستان فردیس با اشاره به مشکل نزدیک بودن فرودگاه‌های پیام و فتح، گفت: اگر کادر پرواز در تشخیص محل فرود دچار اشتباه می‌شوند این مشکل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانشاهلو با اشاره به اینکه امروز از ساعات اولیه صبح تا دقایقی قبل درصحنه سقوط هواپیما در انتهای فرودگاه فتح و شهرک زیبادشت بودم، اظهار کرد: نزدیکی باند فرود فرودگاه فتح به باند فرودگاه پیام موجب اشتباه خلبان شده و وقتی متوجه اشتباه شده تلاشش برای بلند کردن هواپیما بی‌نتیجه بوده و به دیواره‌های شهرک مسکونی برخورد می‌کند البته این صرفاً گمان بنده است و نیاز به نظریه کارشناس متخصص دارد.

وی ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه، اضافه کرد: علل وقوع حادثه در دست بررسی است و نسبت به آزادسازی حریم پادگان اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: درصورتی‌که کادر پروازی در تشخیص محل فرود دچار اشتباه می‌شود باید عوامل استانی تدبیری برای حل مشکل به‌منظور جلوگیری از حوادث احتمالی مشابه داشته باشند.

کد مطلب 4513113

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