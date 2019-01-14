به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانشاهلو با اشاره به اینکه امروز از ساعات اولیه صبح تا دقایقی قبل درصحنه سقوط هواپیما در انتهای فرودگاه فتح و شهرک زیبادشت بودم، اظهار کرد: نزدیکی باند فرود فرودگاه فتح به باند فرودگاه پیام موجب اشتباه خلبان شده و وقتی متوجه اشتباه شده تلاشش برای بلند کردن هواپیما بینتیجه بوده و به دیوارههای شهرک مسکونی برخورد میکند البته این صرفاً گمان بنده است و نیاز به نظریه کارشناس متخصص دارد.
وی ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه، اضافه کرد: علل وقوع حادثه در دست بررسی است و نسبت به آزادسازی حریم پادگان اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: درصورتیکه کادر پروازی در تشخیص محل فرود دچار اشتباه میشود باید عوامل استانی تدبیری برای حل مشکل بهمنظور جلوگیری از حوادث احتمالی مشابه داشته باشند.
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