به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانشاهلو با اشاره به اینکه امروز از ساعات اولیه صبح تا دقایقی قبل درصحنه سقوط هواپیما در انتهای فرودگاه فتح و شهرک زیبادشت بودم، اظهار کرد: نزدیکی باند فرود فرودگاه فتح به باند فرودگاه پیام موجب اشتباه خلبان شده و وقتی متوجه اشتباه شده تلاشش برای بلند کردن هواپیما بی‌نتیجه بوده و به دیواره‌های شهرک مسکونی برخورد می‌کند البته این صرفاً گمان بنده است و نیاز به نظریه کارشناس متخصص دارد.

وی ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه، اضافه کرد: علل وقوع حادثه در دست بررسی است و نسبت به آزادسازی حریم پادگان اقدام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: درصورتی‌که کادر پروازی در تشخیص محل فرود دچار اشتباه می‌شود باید عوامل استانی تدبیری برای حل مشکل به‌منظور جلوگیری از حوادث احتمالی مشابه داشته باشند.