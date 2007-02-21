مدعی قهرمانی در هر سه جام هستیم/ باید برق شیراز را شکست دهیم

هافبک ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم سپاهان درشرایط فوق العاده مطلوبی قرار دارد و بازیکنان هم در اوج آمادگی هستند که با توجه به این شرایط می توانیم یکی ازمدعیان اصلی کسب قهرمانی در لیگ ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

وی ادامه داد: تیمهای صدرنشین به مراتب بازیهای سخت تری نسبت به ما پیش رو دارند، ضمن اینکه پیروزی ما دربازی حساس برابرسایپا می تواند اختلاف امتیازها را دربالای جدول کمترکرده و تیم سپاهان را به کسب قهرمانی درلیگ برترامیدوارتر کند.

نوری همچنین درمورد بازی این هفته مقابل برق شیرازتصریح کرد: برق شیرازبا ذوالفقارنسب به تیم بسیارخوبی تبدیل شده ولی جایگاه آنها درجدول رده بندی متناسب با وضعیت مطلوب این تیم نیست. به همین دلیل بازی سختی را برابر آنها پیش رو داریم و برای آنکه ازکورس قهرمانی عقب نمانیم باید دراین دیدار پیروز شویم.

وی درمورد محرومیت استقلال از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت : امیدوارم هرچه زودتر محرومیت استقلال لغوشود زیرا حیف است این تیم با تماشاگران بسیار زیاد خود ازشرکت در این مسابقات محروم شود. ضمن اینکه نباید اجازه داد که یکی ازنمایندگان فوتبال ایران به این راحتی ازگرودنه مسابقات کنار برود.

هافبک ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان درپایان درمورد وضعیت آمادگی خود گفت : با وجود اینکه درفصل جاری 4 گل زدم، 2 پنالتی برای تیم گرفتم و 5 پاس گل دادم ولی هنوز ازعملکرد خودم راضی نیستم و تلاش خواهم کرد تا دربازیهای آینده نقش بیشتری در موفقیتهای سپاهان داشته باشم.