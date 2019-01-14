سد «نرم آب» در نوروز سال ۹۹ آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح های آبرسانی شرق گلستان اظهارکرد: احداث شبکه های زهکشی در گلستان ادامه خواهد داشت و در این راستا ۶ هزار هکتار در آق قلا، ترکمن و گمیشان زهکشی می شود.

وی با اعلام این مطلب که با افتتاح این پروژه آبرسانی به روستاهای مرزی مراوه تپه، مینودشت، گالیکش و ۱۳۰ روستا از منابع زیرزمینی و سد نرماب تأمین می شود، اضافه کرد: با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه سد نرماب در نوروز سال ۱۳۹۹ آبگیری شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت برق کشور انجام شده است.

وزیز نیرو آبرسانی به روستاهای کشور را در دولت تدبیر و امید ۶ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: با تدبیر دولت و مجلس تلاش می شود تا این خدمت رسانی به سایر روستاها سریعتر انجام شود.

وی اضافه کرد: با تدبیر دولت و مجلس تلاش می شود تا این خدمت رسانی به سایر روستاها سریعتر انجام شود.

اردکانیان در خاتمه با بیان اینکه ایران در حوزه روستایی جزو کشورهایی است بهترین شاخص ها را در زمینه تامین آب و برق دارد، افزود: ۱۰۵ پروژه در بخش های تامین آب شهری و روستایی و برق در دست اجراست که برای این پروژه ها سه هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.