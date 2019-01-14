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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ریزش بهمن در جاده چالوس/عملیات پاک‌سازی انجام شد

ریزش بهمن در جاده چالوس/عملیات پاک‌سازی انجام شد

گچسر - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر با اشاره به ریزش بهمن در جاده چالوس، گفت: عملیات پاک‌سازی انجام و تردد برقرار است.

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از سقوط مجدد بهمن در محور کرج - کندوان خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۱۷ امروز (دوشنبه) در محدوده دیزین با ریزش بهمن مواجه شدیم.

وی اضافه کرد: با تلاش نیروهای راهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات پاک‌سازی این نقطه از محور صورت گرفت.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر گفت: هم‌زمان در بخشی دیگر از محور واقع در گالری اول «پیچ سرهنگ» نیز با ریزش بهمن مواجه شدیم که مسیر پاک‌سازی شد.

علیپور با اشاره به اینکه ظرف مدت ۳۰ دقیقه محور پس از ریزش بهمن پاک‌سازی‌شده است، گفت: اکنون محور بازگشایی‌شده و تردد در آن جریان دارد.

کد مطلب 4513130

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