واکنش ریاض به اخبار مربوط به بازگشایی سفارت عربستان در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، وزارت خارجه سعودی به اخبار منتشر شده نسبت داده شده به ابراهیم العساف وزیر خارجه این کشور درباره افتتاح سفارت سعودی در دمشق واکنش نشان داد.

یک منبع مسئول در وزارت خارجه عربستان اعلام کرد: آنچه رسانه ها از زبان ابراهیم العساف درباره بازگشایی سفارت عربستان در دمشق پایتخت سوریه منتشر کرده اند، صحت ندارد و بی اساس است.

شایان ذکر است که برخی رسانه ها به نقل از وزیر خارجه جدید عربستان اعلام کرده بودند که روز پنجشنبه سفارت عربستان در دمشق بازگشایی خواهد شد و زمان آن در ساعت یک و نیم بعد از ظهر روز پنجشنبه خواهد بود.