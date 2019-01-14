بیمارستان ۹۶ تختخوابی نیاز مهم مردم رامیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری عصر دوشنبه در آئین شروع عملیات اجرایی متمرکز پروژه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در هتل آکام شهرستان آزادشهر اظهار کرد: در شهرستان رامیان تقریبا همه اقوام ایرانی زندگی می کنند و این شهرستان از امنیت پایدار برخوردار است.

سالاری با بیان اینکه نرخ بیکاری شهرستان ۱۱.۷ درصد است گفت: رامیان از جمله شهرستان هایی است که ظرفیت گردشگری بالایی دارد و اشتغال را می توان بر مبنای گردشگری بنا کرد.

وی به نیازهای شهرستان اشاره کرد و گفت: بیمارستان ۹۶ تختخوابی از مصوبات سفر قبلی رییس جمهور بوده اما راه اندازی آن به علت کمبود وقت به زمان دیگری موکول شده است.

فرماندار رامیان با اشاره به مشکلات شهرستان اظهار کرد: ارائه تسهیلات برای اشتغال روستایی، تخصیص اعتبار برای ساخت جاده رامیان به گنبد و بهره برداری مجتمع های آبرسانی از جمله نیازهای مردم شهرستان است.